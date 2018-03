Ngọc Tình làm giám khảo Miss Eco International 2017

Ngọc Tình đón ca sĩ 'Impossible' đến Việt Nam / Ngọc Tình khoe cơ bụng sáu múi

Ngọc Tình chia sẻ cách đây ít lâu, anh có dịp tiếp xúc với giám đốc điều hành cuộc thi. "Bà dành cho tôi nhiều lời ngợi khen về phong cách làm việc cũng như những thành tích trong sự nghiệp. Tôi nghĩ đó có thể lý do mình được mời làm giám khảo", anh nói.

Á vương Đại sứ Hoàn cầu 2016 Ngọc Tình làm giám khảo cho cuộc thi Hoa hậu Du lịch Sinh thái 2017 ở Ai Cập. Ảnh: Quốc Huy.

Ngọc Tình nói thêm anh khá tự tin trong vai trò giám khảo. Ngoài việc là người mẫu chuyên nghiệp lâu năm, Ngọc Tình cũng tham gia và chấm nhiều cuộc thi nhan sắc trong và ngoài nước. Hiện Á vương Đại sứ Hoàn cầu 2016 đang là giám đốc quốc gia của nhiều cuộc thi quốc tế như Mister Universal Ambassador, Manhunt International, Miss Global Beauty Queen, Mr International...

Người mẫu Ngọc Tình sinh năm 1988, cao 1,83 m với số đo hình thể là 103-73-96 cm. Trước khi trở thành người mẫu, anh từng là vận động viên kick-boxing, đoạt huy chương đồng giải Vô địch võ cổ truyền toàn quốc. Năm 2010, Ngọc Tình đoạt giải vàng và giải "Siêu mẫu được khán giả yêu thích nhất" tại cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam. Anh từng nhận giải phụ "Best Evening Suit" tại Best model of the world 2011. Năm 2016, Ngọc Tình đoạt giải Á vương Đại sứ Hoàn cầu.

Miss Eco International 2017 là cuộc thi sắc đẹp quốc tế với chủ đề môi trường và sinh thái. Sự kiện thu hút hơn 80 đại diện từ nhiều quốc gia. Người đẹp Nguyễn Thị Thành đang tham gia cuộc thi này nhưng chưa được sự cho phép của Cục Nghệ thuật Biểu diễn.

Kiên Trinh