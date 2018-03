Ngọc Tình diện trang phục hình rồng tại Manhunt International

Ngọc Tình đoạt giải Á vương Đại sứ hoàn cầu

Manhunt International 2017 diễn ra từ ngày 22 đến 27/11 ở Bangkok, Thái Lan. Đại diện Việt Nam ở cuộc thi siêu mẫu Ngọc Tình. Các thí sinh vừa trải qua phần thi "Trang phục dân tộc".

Trang phục dân tộc của Ngọc Tình có phần cánh quạt xòe to bản phía sau lưng.

Ngọc Tình diện thiết kế do Ken Nguyễn, Huỳnh Huấn thực hiện. Trang phục lấy cảm hứng từ truyền thuyết "Con Rồng cháu Tiên", gợi liên tưởng đến hình ảnh mạnh mẽ của Lạc Long Quân.

Ken Nguyễn cho biết anh sử dụng các họa tiết trên trống đồng thời Hùng Vương ở phần khố và cánh quạt to bản phía sau lưng. Điểm nhấn của trang phục là con rồng quấn lấy người mặc.

Trang Sanook của Thái Lan đánh giá cao trang phục của Ngọc Tình và dự đoán anh có nhiều cơ hội chiến thắng cuộc thi.

Ngọc Tình (phải) bên các thí sinh của cuộc thi.

Ngọc Tình sinh năm 1988, cao 1,83 m với số đo hình thể là 103-73-96 cm. Trước khi trở thành người mẫu, anh từng là vận động viên kick-boxing, đoạt huy chương đồng giải Vô địch võ cổ truyền toàn quốc.

Năm 2010, Ngọc Tình đoạt giải vàng và giải "Siêu mẫu được khán giả yêu thích nhất" tại cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam. Anh từng nhận giải phụ "Best Evening Suit" tại Best model of the world 2011. Năm 2016, anh đoạt giải nhì Nam vương Đại sứ hoàn cầu.

Manhunt International là cuộc thi sắc đẹp quốc tế dành cho nam giới, được tổ chức lần đầu năm 1993. Đây là một trong ba sân chơi lớn dành cho phái mạnh, bên cạnh Mr World và Mr International. Hiện Manhunt International thu hút khoảng 50 thí sinh tham dự. Chung kết năm nay diễn ra tối 27/11.

