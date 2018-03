Ngọc Tình đăng quang Manhunt International 2017

Ngọc Tình diện trang phục hình rồng tại Manhunt International

Ngọc Tình chia sẻ anh bất ngờ trước chiến thắng. Từ Thái Lan, siêu mẫu gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè, người hâm mộ ở quê nhà đã luôn ủng hộ và bình chọn cho anh. "Tôi sẽ phấn đấu hết mình để làm được những việc có ích cho cộng đồng, xã hội. Tôi muốn tham gia đào tạo chuyên sâu cho các đại diện Việt Nam tham gia các đấu trường nhan sắc quốc tế sắp tới", Ngọc Tình nói

* Khoảnh khắc đăng quang của Ngọc Tình

Ngọc Tình đăng quang

Ngoài danh hiệu nam vương, Ngọc Tình giành thêm giải phụ "Gương mặt của năm", "Người mẫu thời trang" và giải "Mister Popularity" dành cho thí sinh được bình chọn qua mạng nhiều nhất. Trước chung kết, anh cũng được trang báo Sanook của Thái Lan khen ngợi.

Ngọc Tình khoe cúp Manhunt International.

Chung kết Manhunt International diễn ra trong hai tiếng đồng hồ. Các thí sinh trải qua phần thi trang phục truyền thống, đồ bơi, trang phục vest. Top 5 của cuộc thi gồm Việt Nam, Thái Lan, Lebanon, Sri Lanka, Indonesia. Một số giải phụ được trao như: Thí sinh có hình thể đẹp (Pedram Tahmi - Thụy Điển), Trang phục truyền thống đẹp (Pedram Tahmi - Indonesia), Mister photo (Daniel Azurin - Philippines).

Ngọc Tình (giữa) bên top 5 của cuộc thi.

Ngọc Tình sinh năm 1988, cao 1,83 m với số đo hình thể là 103-73-96 cm. Trước khi trở thành người mẫu, anh từng là vận động viên kick-boxing, đoạt huy chương đồng giải Vô địch võ cổ truyền toàn quốc.

Năm 2010, Ngọc Tình đoạt giải vàng và giải "Siêu mẫu được khán giả yêu thích nhất" tại cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam. Anh từng nhận giải phụ "Best Evening Suit" tại Best model of the world 2011. Năm 2016, anh đoạt giải nhì Nam vương Đại sứ hoàn cầu.

Manhunt International là cuộc thi sắc đẹp quốc tế dành cho nam giới, được tổ chức lần đầu năm 1993. Đây là một trong ba sân chơi lớn dành cho phái mạnh, bên cạnh Mr.World và Mr International. Hiện Manhunt International thu hút khoảng 50 thí sinh tham dự.

Hà Thu