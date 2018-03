Nghệ sĩ Việt nỗ lực vươn ra châu Á

Nhã Phương thắng giải 'Ngôi sao châu Á' lĩnh vực phim truyền hình ở Seoul / Học trò Ngô Thanh Vân đoạt giải ở LHP Busan với phim 'Tấm Cám'

Gần đây, việc xuất ngoại để quảng bá hình ảnh tầm khu vực đã trở thành một hướng đi mới của sao Việt, đặc biệt những nghệ sĩ 9X. Chỉ trong đầu tháng 10, một loạt diễn viên, ca sĩ có mặt ở Busan, Seoul (Hàn Quốc) để tham gia các hoạt động nổi bật tại đất nước này.

Noo Phước Thịnh, SlimV... trình diễn tại Asia Song Festival cùng các nghệ sĩ nổi tiếng châu Á như EXO, TWICE, Mamamoo, Seventeen, NCT, Basick… Isaac quảng bá phim Tấm Cám tại Liên hoan phim Busan. Duy Khánh (cô giáo Khánh) và Kelvin Khánh sang Hàn Quốc ghi hình và phỏng vấn cho KBS - kênh truyền hình tên tuổi nhất xứ kim chi, trong khi Chi Pu cũng tất bật với các hoạt động giao lưu văn hóa, trải nghiệm làm đẹp cùng các ngôi sao nước bạn.

Isaac giao lưu và ký tên tặng người hâm mộ tại Busan.

Xuất hiện tại một quốc gia có ngành công nghiệp giải trí phát triển, các nghệ sĩ Việt tỏ ra tự tin và phần nào khẳng định được bản thân.

Họ nhận được phản hồi tích cực từ công chúng nước nhà lẫn khán giả nước bạn. Với hai tiết mục Gạt đi nước mắt và I don’t believe in you trên sân khấu Asia Song Festival, Noo Phước Thịnh được đánh giá cao nhờ khả năng hát live tốt, vũ đạo điêu luyện, làm chủ sân khấu và có độ tương tác cao. Khán giả tại thành phố biển Busan cổ vũ cho Noo nhiệt tình không kém các ngôi sao bản xứ. Một trang tin của Hàn Quốc ví anh là "Bi Rain Việt Nam".

Chi Pu khiến cộng đồng fan K-Pop Việt - Hàn "phát sốt" khi tạo dáng thân mật bên thành viên nữ xinh đẹp nhóm T-Ara: Ji-yeo hay trao đổi những bí quyết làm đẹp cùng các chuyên gia trang điểm nổi tiếng xứ Hàn. Nhật báo Hanbook Ilbo có bài viết khá dài về Chi Pu và gọi cô là “Kim Tae Hee Việt Nam”.

Cùng đó, họ nhận được những giải thưởng tầm khu vực. Tại Liên hoan phim Busan, Isaac được trao giải "Rising Star" (Tạm dịch: Ngôi sao mới) - một trong sáu hạng mục được trao tại đêm Asia Star Awards - hoạt động nằm trong khuôn khổ liên hoan phim.

Trước đó, vào tháng 9, trong sự kiện Seoul International Drama Awards 2016 (Giải thưởng phim truyền hình quốc tế Seoul), Nhã Phương được tôn vinh ở hạng mục Ngôi sao châu Á (Asian Star Prize) với vai Yến Phương phim Khúc hát mặt trời.

Những thành công bước đầu của Noo Phước Thịnh đến từ sự chuẩn bị chu đáo và chuyên nghiệp với cả êkíp đứng sau.

Những hiệu ứng tích cực cũng như sự thăng hạng về mặt hình ảnh của các sao trẻ đa phần xuất phát từ sự chuẩn bị, tính toán chu đáo. Noo Phước Thịnh bỏ tiền đưa cả êkíp 21 người sang Hàn Quốc gồm vũ đoàn, quản lý truyền thông, nhiếp ảnh, stylist... để đảm bảo hình ảnh của mình đẹp, chỉn chu và xuất hiện trên truyền thông sớm nhất. Ngoài ra, anh và vũ đoàn tập luyện không ngừng nghỉ để hát live tốt khi đọ giọng cùng các ngôi sao nước bạn.

Chi Pu cũng đưa quản lý, make-up và nhiếp ảnh riêng đến Seoul cùng để hình ảnh chuyên nghiệp nhất có thể, với chi phí do đơn vị mời tài trợ.

Ngoại ngữ là yếu tố quyết định sự tương tác và chinh phục khán giả nước ngoài của các nghệ sĩ trẻ. Noo Phước Thịnh, Isaac, Chi Pu đều có lợi thế về khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh với phong thái tự tin. "Thái tử" Isaac khiến khán giả Việt nức lòng với bài phát biểu tiếng Anh lưu loát trên sân khấu. Êkíp Noo Phước Thịnh cho biết họ cũng chuẩn bị sẵn cho anh một vài câu tiếng Hàn để "nịnh" khán giả bản xứ.

Hình ảnh tươi trẻ, sành điệu và tiệm cận với xu hướng Hàn Quốc cũng mang đến cho họ cơ hội hòa nhập và được đón nhận dễ dàng hơn. Trước đây, phong cách đậm chất K-Pop của nhóm 365, trong đó có Isaac, do Ngô Thanh Vân xây dựng từng nhận phản ứng trái chiều. Tuy nhiên, đến thời điểm này, "đả nữ" chứng tỏ sự tính toán của mình là có lý do.

Nhã Phương và tài tử "Hậu duệ mặt trời" Song Joong Ki.

Ngoài ra, không thể không kể đến sự hỗ trợ từ các đối tác Hàn Quốc. Với ý định chinh phục thêm một lượng lớn khách hàng Việt Nam và nhiều nước Đông Nam Á, nhiều nhà sản xuất âm nhạc, phim ảnh Hàn chiêu mộ các nghệ sĩ trẻ đa năng, có hình ảnh tốt và sức ảnh hưởng lớn tại Việt Nam. Cơ hội lấn sân thị trường châu Á rộng mở với Nhã Phương qua bộ phim truyền hình hợp tác Việt - Hàn mang tên Tuổi thanh xuân. Sức nóng của bộ phim lớn đến nỗi nhà sản xuất thực hiện tiếp phần hai với dàn diễn viên cũ, riêng Nhã Phương có thêm một lượng fan đáng kể tại Hàn Quốc. Ngoài ra, một số bộ phim mới của Hàn Quốc hợp tác cùng Việt Nam cũng đang rầm rộ casting diễn viên.

Noo Phước Thịnh, Chi Pu, SlimV hay "Cô giáo Khánh" đều sang Hàn theo lời mời của một tập đoàn truyền thông lớn nhất xứ Hàn. Noo Phước Thịnh được đối tác tổ chức fan meeting tại Seoul, thu hút hơn 200 người tham dự. Buổi offline diễn ra thành công, giúp nam ca sĩ có thêm một lượng fan từ Hàn Quốc và Trung Quốc.

Trước thế hệ nghệ sĩ 9X, nhiều ca sĩ đàn chị như Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà cũng tạo được tiếng vang nhất định khi vươn ra quốc tế.

Chi Pu gặp gỡ thành viên T-ara.

Tuy vậy, các hoạt động của nghệ sĩ Việt tại châu Á cũng chỉ mới mang tính giao lưu, quảng bá hình ảnh là chính. Một phần vì sức cạnh tranh khốc liệt cũng như sự chuyên nghiệp của thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, ít có ngôi sao nào mạnh dạn nghĩ đến việc sang các nước bạn phát triển sự nghiệp.

Chi Pu chia sẻ với VnExpress: "Chuyến đi này được đối tác mời theo hình thức quảng bá văn hoá, trải nghiệp làm đẹp xứ Hàn, nhưng đúng hơn là tốt cho cả tôi. Việc gặp gỡ JiYeon T-ara, ghi hình cùng Á hậu Hàn Quốc 2014 và beauty creator nổi tiếng Hàn Quốc giúp tôi hiểu thêm về quy trình làm việc chuyên nghiệp của êkíp nước bạn. Họ cũng giới thiệu cho chúng tôi nhiều đối tác lớn, mang đến cơ hội trở lại Hàn Quốc trong một vai trò mới của tôi vào tháng 11".

Nữ diễn viên để ngỏ ý định phát triển sự nghiệp tại Hàn Quốc, tuy nhiên, chuyến đi đã là cơ hội lớn giúp cô nâng hạng hình ảnh ở nước nhà.

Vân An