‘Nàng Hwang Ji Ni’ tâm sự về tình yêu

Diễn viên Ha Ji Won trên tạp chí. Ảnh: Cosmo.

Nữ diễn viên Ha Ji Won rất quen thuộc với khán giả Việt Nam qua các bộ phim như Nàng Hwang Ji Ni, Chuyện tình Bali, Tình dục là chuyện nhỏ… Cô được coi là viên ngọc trai của điện ảnh châu Á, sánh ngang các kiều nữ tên tuổi như Song Hye Kyo, Kim Tae Hee, Jeon Ji Hyeon…

Mới đây, cô tham gia vào bộ phim My Lover By My Side, thủ vai một người vợ phải chăm sóc người chồng bệnh tật. Ha Ji Won tâm sự với tạp chí Cosmopolitan: “Tôi thường diễn rất nhập vai, vì thế tôi không thể làm gì khác khi phải tập trung thể hiện hoàn hảo vai diễn”.

“Trong bộ phim này, tôi chỉ phải để mắt tới một người đàn ông, chăm sóc chỉ một người, yêu cũng chỉ một người đó nên quá trình làm phim đối với tôi tương đối thoải mái”, người đẹp xứ Hàn chia sẻ.

Vai diễn đã làm người đẹp hiểu ra định nghĩa của tình yêu. Ảnh: Cosmo.

Khi phóng viên tạp chí hỏi, bộ phim này có thay đổi quan niệm của cô về tình yêu không, Ha Ji Won bộc bạch: “Tôi cứ băn khoăn mãi rằng, làm thế nào mà việc ở bên một người bị ốm lại là yêu người đó được cơ chứ? Nhưng qua quá trình đóng phim, tôi nhận ra, đơn giản ở bên một người ốm yếu là đã đủ thể hiện tình cảm của mình. Bởi khi ta song hành với một người trong bất cứ hoàn cảnh nào thì đó chính là tình yêu”.

Thanh Hương