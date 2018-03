Nam Thành ít cơ hội giành ngôi vương Bước nhảy Hoàn vũ

Trong đêm chung kết Dancing With The Stars mùa 14 vừa qua, bài nhảy Freestyle của Donald Driver mới lạ hơn - vì theo phong cách nhạc đồng quê của Mỹ - và ấn tượng hơn - vì những màn nhấc bổng, quăng ném táo bạo và liên tục. Trong khi bài nhảy Freestyle của Katherine Jenkins vẫn theo phong cách Lindy Hop thường thấy như những mùa trước. Dù cả hai bài Freestyle đồng điểm 30/30 (xem clip hai bài nhảy) và dù Katherine Jenkins đã có điểm cao nhất đến 7 lần trong 10 lần thi, trong khi Donald Driver chỉ có một lần đứng nhất, nhưng Donald Driver đã vượt qua đối thủ vì anh là siêu sao vô địch Super Bowl, có lượng người hâm mộ khổng lồ ở Mỹ. Còn Katherine Jenkins là một nghệ sĩ opera Anh và khán giả Mỹ còn xa lạ với cô. Kết quả đêm chung kết mùa 14 làm nhiều người bất ngờ nhưng cũng dễ hiểu vì Dancing With The Stars là một chương trình truyền hình thực tế và người dẫn chương trình luôn luôn nhắc nhở khán giả: Hãy bỏ phiếu cho thí sinh bạn yêu thích (Vote for your favorite). Tuy Can