Mỹ Tâm, Bùi Tiến Dũng gây phấn khích khi song ca

Góp mặt trong sự kiện chào đón lễ khai mạc World Cup tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (TP HCM) tối ngày 14/6, Mỹ Tâm gây bất ngờ khi song ca Niềm tin chiến thắng cùng thủ môn Bùi Tiến Dũng. Bên dưới sân khấu, hơn 2.000 khán giả giơ cao đèn pin, hòa giọng và liên tục gọi tên thần tượng.

Kết thúc phần trình diễn, Mỹ Tâm khiến fan phấn khích khi tiến sát Bùi Tiến Dũng và trêu anh "Hà Đức Chinh đâu rồi?". Giọng ca Ước gì nhắn nhủ tiền đạo U23 Việt Nam: "Đức Chinh ơi! Em mà không cẩn thận thì chị sẽ cướp bạn của em đấy nhé". Lời trêu chọc của đàn chị khiến Bùi Tiến Dũng xấu hổ, tạo tràng cười cho khán giả.

Mỹ Tâm và Bùi Tiến Dũng song ca.

Đây là lần thứ hai chàng cầu thủ gặp gỡ Mỹ Tâm. Hồi tháng một, cô từng được mời biểu diễn trong lễ chúc mừng thành công tuyển U23 Việt Nam tại U23 châu Á ở Hà Nội.

Sự kiện chào đón lễ khai mạc World Cup còn có sự góp mặt của nhiều cầu thủ, nghệ sĩ, bình luận viên nổi tiếng như Bích Phương, Hoàng Touliver, Rhymastic, BLV Việt Khuê...

22h, trận khai mạc giữa đội chủ nhà Nga và Ả Rập Saudi mới diễn ra nhưng không khí hứng khởi đã bao trùm nhà thi đấu từ ba tiếng trước. Theo ban tổ chức, nhiều bạn trẻ xếp hàng từ sớm với mong muốn có vị trí lý tưởng, gần sân khấu để ngắm rõ thần tượng. Những màn trình diễn ánh sáng, âm nhạc hòa quyện với tiếng reo hò của những trái tim yêu bóng đá.

Bùi Tiến Dũng - Hà Đức Chinh, BLV Việt Khuê và hơn 2.000 cổ động viên cùng theo dõi trận mở màn World Cup 2018. Các cầu thủ cởi mở giao lưu với fan và tỏ ra ngại ngùng khi bị khán giả trêu chọc, gọi tên.

Khi ca khúc cổ vũ nằm trong khuôn khổ chiến dịch cổ động World Cup của Budweiser - We are The Rising Kings - vang lên, hàng nghìn cánh tay cuồng nhiệt giơ cao, hòa theo điệu nhạc. Điểm nhấn của đêm tiệc là chiếc máy bay không người lái bay lượn và gửi lời chào ra mắt của thương hiệu đến cổ động viên. Ngoài miễn phí vé vào cổng cho 2000 fan trên 18 tuổi, hãng còn tặng những chiếc ly phát sáng đặc biệt được kích hoạt bởi âm thanh cho người tham gia.

Chiến thắng hủy diệt năm sao của đội chủ nhà Nga trước Ả Rập Saudi đã khép lại đêm mở màn World Cup 2018. Nhà tài trợ cho biết sự kiện tiếp theo được tổ chức vào đêm chung kết 15/7 tại nhà thi đấu Nguyễn Du (TP HCM), hứa hẹn độ hoành tráng và bất ngờ hơn nữa.

Thu Ngân - Vân An