Mỹ nhân gốc Hoa thành danh tại Hollywood

Củng Lợi

Củng Lợi (Gong Li) được xưng tụng là nghệ sĩ nữ có thành tựu, sức ảnh hưởng lớn nhất Trung Quốc. Năm 1988, cô hợp tác với đạo diễn Trương Nghệ Mưu trong Cao lương đỏ. Sự thành công của phim đã đưa danh tiếng Củng Lợi vượt ra ngoài lãnh thổ Trung Quốc. Sau khi tham gia nhiều bộ phim tiếp theo của Trương Nghệ Mưu như Nàng Thu Cúc đi kiện, Đèn lồng đỏ treo cao, cô trở thành nữ diễn viên Trung Quốc đầu tiên giành được danh hiệu Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Venice.

Diễn viên hàng đầu Trung Quốc - Củng Lợi. Ảnh: Sina.

Dương Tử Quỳnh

Dương Tử Quỳnh (Michelle Yeoh) là người Malaysia gốc Trung Quốc. Năm 1983, cô đoạt vương miện Hoa hậu Malaysia. Cô không nổi tiếng về sắc đẹp lung linh nhưng lại tỏa sáng khắp châu Á và Hollywood bởi nhiều vai diễn trong phim hành động như Police Story 3: Supercop (cùng Thành Long), The Tai-Chi Master, Ngọa Hổ Tàng Long... Nhưng đến năm 1997, cô mới thật sự được biết đến tại Hollywood sau khi tham gia siêu phẩm Tomorrow Never Dies (series phim điện ảnh về James Bond). Sau đó, cô cũng góp mặt trong bộ phim Memoirs of a Geisha.

Đả nữ Dương Tử Quỳnh. Ảnh:Sina.

Năm 2009, Dương Tử Quỳnh là ngôi sao gốc Hoa duy nhất được chọn vào danh sách 35 người đẹp trên màn bạc mọi thời đại của tạp chí People. Năm 2007, cô được nhận Bắc đẩu bội tinh - huân chương cao quý nhất của Nhà nước Pháp.

Cô từng đến Việt Nam hai lần hồi năm 2008 để tham gia hoạt động từ thiện vì an toàn giao thông.

Chương Tử Di

Nữ diễn viên sinh năm 1979 bắt đầu được biết đến sau khi giành giải bạc diễn xuất tại LHP Berlin 1998 với bộ phim đầu tay Đường về nhà (1998). Với vẻ đẹp tự nhiên hiếm thấy, cô được đạo diễn Lý An mời tham gia Ngọa Hổ Tàng Long cùng Dương Tử Quỳnh và Châu Nhuận Phát. Bộ phim đã giành giải Oscar cho Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất, đưa cô vào hàng diễn viên quốc tế. Từ đó, cô liên tục gây ấn tượng với phim Memoirs of a Geisha và nhiều siêu phẩm của Hollywood như Rush Hour (Giờ cao điểm), Anh hùng...

Hoa đán Chương Tử Di. Ảnh: Sina.

Năm 2001, Chương Tử Di (Zhang Zi Yi) xếp thứ hai trong Top 100 phụ nữ quyến rũ nhất thế giới (100 Sexiest Women) của tạp chí FHM. Năm 2003, cô được tạp chí People chọn vào danh sách 50 phụ nữ đẹp nhất hành tinh (50 Most Beautiful People) và được tạp chí Times của Mỹ bầu chọn vào danh sách 100 nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất trên thế giới.

Lưu Ngọc Linh ( Lucy Liu)

Nổi danh tại Hollywood với vai diễn Alex Munday trong bộ phim quen thuộc với khán giả Việt Nam - Charlie’s Angel (Những thiên thần của Charlie). Là người Mỹ gốc Trung Quốc, Lucy Liu khởi nghiệp tại vùng đất đầy rẫy sự cạnh tranh - Hollywood. Những bước đi đầu tiên của cô đầy trắc trở, cô chỉ đóng vài vai nhỏ trong các phim The X-Files, Hell Money và The Cleaner.

"Thiên thần của Charlie" - Lucy Liu. Ảnh: Yxlady.

Nghiệp diễn của Lucy Liu chỉ bắt đầu khởi sắc khi cô vào vai Ling Woo trong bộ phim Ally McBeal (1998-2002). Ngôi sao châu Á tiếp tục thành công khi hóa thân vào vai nữ sát thủ máu lạnh O-Ren trong phim Kill Bill vol.1. Với vai diễn này, cô đã giành giải Diễn viên phản diện xuất sắc trong lễ trao giải MTV Movie Award 2004.

Người đẹp gốc Việt - Maggie Q

Maggie Q tên thật là Lý Mỹ Kỳ, mang trong mình 2 dòng máu Mỹ và Việt Nam. Với thân hình nóng bỏng, cô khởi nghiệp tại Hong Kong với nghề người mẫu. Cô từng được tạp chí Times đánh giá là “Phát hiện lớn của làng thời trang".

Năm 2001, cô khởi nghiệp diễn xuất với vai nữ chính trong bộ phim truyền hình Long đường (diễn cùng Trần Tiểu Xuân và Từ Tịnh Lôi). Tháng 10/2001, Maggie Q tạo bước ngoặt trong sự nghiệp với tác phẩm điện ảnh Hollywood - Manhattan Midnight (Chuyện tình ở Manhattan).

Người đẹp gốc Việt Maggie Q. Ảnh: Sina.

Năm 2002, Maggie Q bắt đầu nổi tiếng khi đóng vai nữ sát thủ trong bộ phim hành động Naked Weapon. Maggie Q tiếp tục "tiến quân" Hollywood bằng việc tham gia bộ phim bom tấn - Nhiệm vụ bất khả thi 3 (2006) sánh đôi cùng tài tử gạo cội Tom Cruise. Một năm sau đó, cô được mời đóng vai chính Mai Linh trong siêu phẩm Die Hard 4 và Maggie Wong trong Balls of Fury. Hiện nay, Maggie Q đã được sánh ngang với nhiều sao hạng A ở Hollywood.

Tuệ Nam