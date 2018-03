Mỹ Linh tái ngộ Tùng Dương trên sân khấu

Anh Tuấn và Ngọc Hân đảm nhận vai trò MC trong đêm nhạc. "Tết An Bình - Sải cánh yêu thương" là chương trình từ thiện thường niên do Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) tổ chức nhằm giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn đón Tết đầy đủ.