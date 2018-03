Mỹ Lệ và hai con gái hóa 'phù thủy xứ Oz'

Ba mẹ con ca sĩ Mỹ Lệ vừa thực hiện một bộ ảnh với trang phục lấy cảm hứng từ bom tấn "Oz the Great and Powerful". Mỹ Lệ hóa thành phù thủy Theodora (trong phim do Mila Kunis thể hiện) còn hai con gái Misa và Misu lại hóa thành phù thủy thiện Glinda (Michelle Williams).