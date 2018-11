Minh Tú: 'Tôi muốn đoạt vương miện Hoa hậu Siêu quốc gia'

- Chị chuẩn bị ra sao để thi Miss Supranational vào giữa tháng 11 tới?

- Đây là cuộc thi tôi đầu tư nhiều nhất. Tính tôi muốn chủ động mọi thứ, không thích nhờ cậy ban tổ chức. Ngoài việc chăm chút cho hình thể, kỹ năng trình diễn, tôi còn rèn thêm phần thi ứng xử, năng khiếu - dù đây không phải là phần quan trọng. Tôi điều chỉnh cách catwalk, vì xuất thân từ làng mốt, cách đi đứng, biểu cảm và phong cách giữa hoa hậu và người mẫu khác biệt rất lớn. Tôi liên tục tập cười trước gương. Quen lối trò chuyện bộc trực, tôi cũng phải học cách giao lưu mềm mỏng, thanh lịch hơn.

Tôi từng đoạt á quân khi thi Asia's Next Top Model 2017. Nhờ đó, tôi được rèn luyện sớm về tiếng Anh và cách thích nghi với một êkíp người nước ngoài. Điều tôi lo nhất là khí hậu khắc nghiệt của Ba Lan vào cuối tháng 11. Tôi chưa bao giờ sống ở xứ lạnh. Tôi tìm hiểu các loại kem dưỡng ẩm để da tránh bị nứt nẻ khi thay đổi thời tiết, tìm các loại áo lông giữ nhiệt tốt trong suốt ba tuần thi đấu. Từ bây giờ, khi ngủ, tôi cũng để chế độ máy điều hòa lạnh nhất - ở mức 17 độ C để cảm nhận phần nào không khí lạnh bên ấy.

Hoa hậu Hải Dương - đại diện đơn vị nắm bản quyền cuộc thi ở Việt Nam - cùng Chung Thanh Phong và nhiều nhà thiết kế cũng hỗ trợ tôi trong khâu chọn trang phục dân tộc, dạ hội... Tôi không chọn váy áo lộng lẫy mà ưu tiên trang phục hợp với hình thể, sáng sân khấu và mang ý nghĩa đặc trưng.

- Chị dự đoán thế nào về thành tích của bản thân trong cuộc thi?

- Tôi muốn chinh phục vị trí cao nhất. Nhưng người ta hay nói, học tài thi phận. Có khi tôi chuẩn bị rất nhiều thứ, nhưng khi lên sân khấu, mọi thứ không như ý. Tôi vốn biết người biết ta, nên chỉ có thể chuẩn bị tốt mọi điều để hy vọng sẽ tỏa sáng trên sân khấu vào đúng thời khắc quyết định.

- Tiếng Anh - nhược điểm của nhiều người đẹp Việt khi thi quốc tế - được chị khắc phục như thế nào?

- Không chỉ riêng các nước châu Á, đại diện các cường quốc sắc đẹp như Venezuela và một số quốc gia châu Âu vẫn không lưu loát tiếng Anh. Tiếng Anh của tôi chưa đạt mức xuất sắc. Khi giao tiếp, tôi hay mắc lỗi ngữ pháp nếu diễn đạt vội vàng. Nhưng tôi tin đủ trình độ tiếng Anh để khiến giám khảo và các thí sinh hiểu rõ ý. Nếu lọt vào vòng ứng xử, với đề tài dễ như cuộc sống xã hội, thiên nhiên..., tôi có thể trả lời bằng tiếng Anh. Nếu yêu cầu nhiều từ chuyên môn, tôi sẽ trả lời bằng tiếng Việt và nhờ thông dịch viên.

- Khi đứng cạnh người đẹp châu Âu, Mỹ Latin, chị tự tin ra sao về hình thể?

- Tôi biết cách khắc phục các khuyết điểm ngoại hình. Tôi có nụ cười khá tươi, nhưng không thể giữ mãi một kiểu cười vì sẽ dễ bị "đơ". Do đó, tôi luôn thay đổi để vừa giữ được vẻ rạng rỡ, vừa tạo cảm giác chân thành. Tôi quan niệm, phải hiểu rõ cơ thể mình xấu - đẹp ra sao, từ đó mới yêu bản thân hơn. Vẻ đẹp của người phụ nữ toát lên từ sự tự tin, chứ không phải số đo ba vòng.

- Chị sẽ xây dựng hình ảnh bản thân thế nào trong gần một tháng thi?

- Nhiều người đẹp khi thi quốc tế thường cố gắng tạo vẻ năng động, tự tin để gây chú ý. Tôi từ xưa vốn đã ít nói. Trong một cuộc thi với tiêu chí dùng sắc đẹp gắn kết các quốc gia, tôi sẽ thân thiện hơn, cười nhiều hơn, nhưng không đến mức giả tạo. Tôi sẽ hòa hợp với các thí sinh, nhưng giữ khoảng cách vừa phải với ban giám khảo.

- Từng chinh chiến ở Siêu mẫu Việt Nam, Asian's Next Top Model, làm giám khảo The Face..., vì sao chị tiếp tục thi nhan sắc?

- Nhiều người nghĩ tôi thi hoa hậu lần này để kiếm danh hiệu, tạo thuận lợi cho công việc. Tôi thi nhan sắc quốc tế vì đơn giản đó là ước mơ của tôi thuở bé. Từ xưa, tôi đã có "máu" chiến ở nước ngoài. Tôi không ham hố chuyện tuyên bố "từ nay hãy gọi tôi" với một danh xưng nào đó.

Tôi cũng không dựa dẫm vào cuộc thi này để có bạn trai đại gia. Nếu muốn có điểm tựa về tài chính, tôi đã đi tìm từ rất lâu chứ không đợi đến bây giờ. Thu nhập của tôi không hoàn toàn dựa vào việc đi sự kiện, quay quảng cáo... Có thể tôi không giàu, thích gì mua đó, nhưng tôi kinh doanh riêng, chẳng hạn như bán kính áp tròng, swimwear... để chủ động hơn về thu nhập. Với tôi, chuyện tình cảm luôn đến bằng duyên phận. Một người dù rất giàu, lý lịch tốt nhưng nếu nói chuyện không hợp, tôi sẽ ngưng ngay mối quan hệ ấy.

Giữ quan điểm như thế nên nhiều năm làm nghề, tôi chưa từng bị gạ gẫm. Đơn giản là số điện thoại cá nhân tôi giữ kín, không phải ai cũng biết. Tôi giao số điện thoại về công việc cho người khác. Trên mạng xã hội, tôi cũng không đọc những tin nhắn lạ. Tôi nghĩ thể hiện rõ quan điểm sống sẽ giúp tôi ngăn chặn được những ai có ý đồ không hay.

Nguyễn Minh Tú sinh năm 1991 tại TP HCM, cao 1,78 m với số đo ba vòng 86 - 60 - 96 cm. Cô từng giành giải bạc Siêu mẫu Việt Nam 2013. Năm 2014, Minh Tú casting thành công và trình diễn cho nhà mốt nổi tiếng thế giới Oscar de la Renta tại Singapore Fashion Week. Năm 2017, cô đoạt á quân Asia's Next Top Model và là huấn luyện viên The Face Việt Nam, giám khảo The Look Việt Nam. Năm nay, cô trở thành huấn luyện viên Asia's Next Top Model.

Hoa hậu Siêu quốc gia (Miss Supranational) lần đầu được tổ chức vào năm 2009 tại thành phố Płock, Ba Lan với sự tham gia của thí sinh từ 40 quốc gia. Sau tám năm, Miss Supranational đã có số lượng thí sinh tăng gấp đôi. Miss Supranational được đánh giá là một trong sáu cuộc thi nhan sắc lớn nhất thế giới, bên cạnh Miss World, Miss Universe, Miss Earth, Miss International và Miss Grand International. Năm 2017, Jenny Kim đến từ Hàn Quốc đoạt ngôi hoa hậu. Đại diện Việt Nam - Khánh Phương - vào đến top 25. Ngọc Châu - người đăng quang Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018 - sẽ trau dồi thêm kỹ năng để thi vào năm sau.