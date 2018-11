Minh Tú: 'Tôi giữ bình tĩnh khi bị tố cáo chụp ảnh nhạy cảm'

Minh Tú tung ảnh bikini trước ngày thi quốc tế / Minh Tú được dự đoán vào Top 2 Hoa hậu Siêu quốc gia

Ngày 1/11, Minh Tú tham gia một sự kiện thể thao ở TP HCM cùng Chi Pu, Mâu Thủy, Quỳnh Châu, Đồng Ánh Quỳnh, con gái Đại sư Nam Anh - Katleeen Phan Võ... Đại diện Việt Nam ở Miss Supranational 2018 thu hút các ống kính với vẻ năng động khi luyện tập. Cô cũng đảm nhận vai trò người hướng dẫn các động tác khởi động cho nhóm và thường đùa giỡn, tạo không khí vui vẻ.

Minh Tú đùa giỡn cùng Chi Pu.

Minh Tú đang gây chú ý khi bị gửi hình bán nude trong quá khứ tới fanpage cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia. Hoa hậu Hải Dương - Giám đốc Quốc gia của Miss Supranational Vietnam - nói Minh Tú còn bị kẻ xấu gửi thông tin sai lệch đến chủ tịch cuộc thi - ông Gerhard Parzutka Von Lipinski. Người này cũng lan truyền thông tin Minh Tú mua giải nên chắc chắn là chủ nhân của chiếc vương miện năm nay. Đại diện Cục Nghệ thuật biểu diễn cho biết đang xác minh tính nhạy cảm của những bức ảnh Minh Tú chụp trước đây.

Trước những thông tin, Minh Tú bày tỏ: "Tôi bình tĩnh khi đón nhận scandal và xem đây là thử thách trước khi chạm đến ước mơ đại diện nhan sắc trong nước thi quốc tế. Cuộc chơi này không dành cho những kẻ yếu đuối, vì vậy tôi chắc chắn sẽ không vì chuyện này mà xuống tinh thần hay bỏ cuộc".

Sau khi chuyển hướng sang hình ảnh hoa hậu, Minh Tú học cách kiềm chế sự nóng tính, bốc đồng trong lời nói, hành động. Tuy nhiên, chân dài tự nhận mình là người rất lỳ lợm, một khi bị nói xấu, cô sẽ càng kiên cường, làm tốt hơn để chứng minh điều ngược lại.

Người đẹp cũng gửi lời cảm ơn đến khán giả, cùng bạn bè, đồng nghiệp vì đã đứng ra bảo vệ và lo lắng cho mình sau ồn ào không đáng có. Minh Tú bộc bạch cô may mắn khi được cộng đồng yêu sắc đẹp trong nước, quốc tế đánh giá cao. Missosology đăng dự đoán đại diện Việt Nam xếp thứ hai trong danh sách ứng viên hoa hậu. Theo đó, Minh Tú có kỹ năng catwalk của một người mẫu, tự tin và biết cách tỏa sáng. Người đẹp Việt đứng trên đại diện Venezuela và xếp sau Hoa hậu Ba Lan, Magdalena Bienkowska trong bảng xếp hạng.

Tuy nhiên, cô vẫn còn nhiều lo lắng vì các đối thủ khác đều rất mạnh. Việc được các chuyên trang sắc đẹp dự đoán tiến sâu trong chung kết hay tin đồn đoạt vương miện cũng trở thành những áp lực không nhỏ với cô. Mỗi ngày, người đẹp chỉ ngủ được vài tiếng vì còn nhiều thứ chưa chuẩn bị xong.

>> Ảnh: Minh Tú tôn hình thể khi tập thể thao

Nguyễn Minh Tú sinh năm 1991 tại TP HCM, cao 1,78 m với số đo ba vòng 86-60-96 cm. Cô xây dựng hình ảnh chân dài gợi cảm với nước da nâu bóng. Minh Tú từng giành giải bạc Siêu mẫu Việt Nam 2013. Năm 2014, Minh Tú casting thành công và trình diễn cho nhà mốt nổi tiếng thế giới Oscar de la Renta tại Singapore Fashion Week. Năm 2017, cô đoạt á quân Asia's Next Top Model và là huấn luyện viên The Face Việt Nam, giám khảo The Look Việt Nam. Năm nay, cô trở thành huấn luyện viên Asia's Next Top Model.

Vân An