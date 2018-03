Minh Béo giúp trẻ em tìm hiểu an toàn giao thông

Giao lưu và tặng nón bảo hiểm cho học sinh các trường tiểu học là một phần của chương trình "Lái xe an toàn" do Trung tâm hỗ trợ sinh viên và Phòng cảnh sát giao thông đường bộ thực hiện, diễn ra tại nhiều trường tiểu học của TP HCM nhằm hưởng ứng tháng an toàn giao thông.