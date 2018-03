Mick Jagger từng thổn thức vì Angelina Jolie

Trong cuốn sách mới phát hành "MICK: The Wild Life and Mad Genius of Jagger", tác giả Christopher Andersen tiết lộ, Mick Jagger phải lòng Angelina Jolie năm 1997, khi nữ diễn viên đóng vai vũ nữ thoát y trong video ca khúc "Anybody Seen My Baby" của Rolling Stones.

Thời điểm đó, Mick vẫn chưa ly hôn Jerry Hall, còn Angelina đã kết hôn với Jonny Lee Miller, đồng thời cặp kè đồng nghiệp trong phim "Playing God" - Timothy Hutton. Cuốn sách cho biết, chính bà Marcheline Bertrand, mẹ của nữ diễn viên, là người tán thành mối quan hệ giữa Mick và con gái, mặc dù Mick chỉ kém bố Angie - ông John Voight - 4 tuổi.

Angelina Jolie trong video ca nhạc của Rolling Stones năm 1997. Ảnh: Youtube.

Lauren Taines, một người bạn của mẹ Angelina Jolie, nói trong cuốn sách: "Marche muốn Mick đến với Angelina. Bà ấy cảm thấy rằng Mick có thể dạy con gái mình về sự nổi tiếng và cách làm thế nào để nắm giữ nó".

Angelina Jolie khi đó mới 23 tuổi và vừa hoàn thành vai diễn người mẫu rắc rối Gia Carangi trong bộ phim truyền hình cùng tên. Mặc dù đã có chút tiếng tăm, sự nghiệp của nữ diễn viên vẫn chỉ mới ở giai đoạn khởi đầu.

Cuốn sách cho biết, Mick Jagger tấn công dồn dập bằng những cú điện thoại cầu xin Angelina nói chuyện với mình. Tuy nhiên, nữ diễn viên không màng đến điều đó và không hề đáp trả lại tình cảm của Mick. "Angelina, Mick đây. Làm ơn, hãy gọi lại cho tôi”, "Angelina, tại sao em không trả lời tôi?", "Angelina, tôi muốn nói chuyện với em, hãy nghe tôi nói” là những lời nhắn tha thiết của Mick để lại cho người đẹp, theo cuốn sách. Cuốn sách cũng viết rằng, Mick Jagger cảm thấy Angelina Jolie có một chút sợ hãi, và ông thích thú với điều đó.

Mick Jagger và Angelina Jolie.

Theo tác giả cuốn sách, sau khi Mick kết thúc hôn nhân với Jerry Hall vào năm 1999, nam ca sĩ vẫn dành tình cảm cho Angelina. Rocker lừng danh đã tặng nữ diễn viên một đôi hoa tai 5.000 USD lúc đó. Cuốn sách viết, trong giai đoạn này Angeline Jolie đang tung hứng trong mối quan hệ với Jonny Lee Miller, Tim Hutton, Billy Bob Thornton, Nicolas Cage và Russell Crowe.

Hoàng Anh