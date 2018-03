Mel Gibson làm cha lần thứ tám

Đạo diễn Mel Gibson và người tình. Ảnh: WENN.

Trang Radaronline đưa tin, girlfriend Oksana Grigorieva lâm bồn hôm 30/10, sớm hơn vài tuần so với dự đoán. Trước đây bác sĩ cho rằng cô sẽ sinh nở vào tháng 12.

Mel Gibson đã có 7 người con với vợ cũ, Robyn. Cặp vợ chồng nộp đơn xin ly hôn hồi tháng tư, sau 28 năm chung sống. Vài tháng trước đó, họ tuyên bố ly hôn và Mel cho biết người tình của anh đang mang thai.

Oksana Grigorieva là ca sĩ thuộc công ty âm nhạc của Mel Gibson. Cô đã có một con trai 12 tuổi với tài tử từng đóng vai James Bond - Timothy Dalton.

Mel Gibson là ngôi sao của các phim Braveheart, Mad Max và đạo diễn hai bộ phim đầy tranh cãi Apocalypto và The Passion of the Christ.

Mai Trần