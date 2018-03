MC Nguyên Khang: 'Tôi không cạnh tranh với nghệ sĩ hài'

Nguyên Khang học cách rèn kiếm Nhật / Nguyên Khang khám phá đất nước hạnh phúc nhất thế giới

- Năm qua, anh phủ sóng trong nhiều gameshow, chương trình truyền hình thực tế, sự kiện. Anh hài lòng và chưa hài lòng điều gì ở mình?

- Năm qua là một năm tôi nỗ lực đến 200% khả năng và cũng rất may mắn khi tôi được nhà sản xuất tin tưởng và mời dẫn những chương trình lớn như Sing my song. Tôi cũng lần đầu tôi thử sức với vị trí host của The Voice 2017. Cá nhân tôi nghĩ mình rất có duyên với những chương trình truyền hình thực tế âm nhạc, cũng có lẽ một phần vì xuất phát điểm tôi là một phát thanh viên cho một kênh âm nhạc dành cho giới trẻ.

Tôi cảm thấy hài lòng vì những nỗ lực của mình được đền đáp xứng đáng. Tôi chỉ hơi tiếc là vẫn chưa có nhiều thời gian để thực hiện The Khang Show – một chương trình mà mình vẫn ấp ủ và mơ ước thực hiện.

Nguyên Khang thử sức với vai trò diễn viên.

- Anh nghĩ thế nào về tính cạnh tranh khi có sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ hài trong vai trò MC như Trường Giang, Xuân Bắc?

- Sự hài hước đúng là luôn rất được khán giả yêu thích. Chính vì vậy, tôi luôn xác định trong phong cách dẫn của mình nên có những yếu tố hài hước cần thiết. Tuy nhiên, mình không phải là diễn viên hài nên cách pha trò của mình cần có chiều sâu, ý nhị và tinh tế. Tôi muốn người xem không nhăn mặt khó chịu vì những câu nói suồng sã của mình. Nếu muốn cạnh tranh, tôi nghĩ mình sẽ cạnh tranh ở lĩnh vực khác, như dẫn tiếng Anh chẳng hạn.

- Trong lĩnh vực MC, anh ngưỡng mộ ai nhất?

- Tôi rất hâm mộ Ellen DeGeneres. Đây là một MC có cả sự hài hước, tinh tế, thông minh và dí dỏm. Ở cô toát ra một sức hấp dẫn lạ kỳ từ ánh mắt, nụ cười và nhất là sức ảnh hưởng xã hội. Cô làm thay đổi quan điểm của mọi người về mẹ đơn thân, về LGBT, hay giúp đỡ cho những người nghèo trong xã hội bằng những món quà bất ngờ. Tôi hy vọng mình học được một phần nhỏ như cô để góp phần mang đến những điều tốt đẹp hơn cho cộng đồng từ khả năng ăn nói của mình.

- Anh đã bao giờ muốn thử sức với những lĩnh vực giải trí khác để có thêm thu nhập?

- Mọi ngành nghề đều có nét đặc trưng riêng và cũng không thể so sánh bằng con số cụ thể. Tôi nghĩ MC vẫn là nghề có tuổi thọ cao nhất so với những ngành nghề giải trí khác (cười). Nếu ở vị trí dẫn đầu, bạn sẽ không phải lo lắng về thu nhập. Hiển nhiên, với nghề này, chi phí đầu tư khá thấp. Muốn thảnh công, cái mình tập trung đầu tư phải là chất xám. Khi làm nghề, tôi luôn xác định làm trước hết là vì đam mê.

Đúng là năm nay, tôi có thử sức với vai trò là diễn viên phụ trong chương trình Tuyệt đỉnh song ca để hỗ trợ các thí sinh thi hát. Lúc đầu, tôi chỉ “liều mình” làm thử theo yêu cầu của đạo diễn, nhưng không ngờ được khen là diễn xuất tốt. Nếu có cơ hội, tôi sẽ thử kết hợp giữa diễn xuất và dẫn chương trình cho mới lạ.

- Tết này, anh sẽ chạy show hay nghỉ ngơi cùng gia đình?

- Tôi có niềm đam mê với du lịch. Mọi người cứ hay trêu mình làm bao nhiêu tiền toàn để đi du lịch hết. Mỗi năm, tôi muốn dành thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi để đưa gia đình đi chơi. Đó cũng là khoảng thời gian mình cân bằng lại giữa công việc và cuộc sống.

- Giữa du lịch tự túc và đi tour, anh thích trải nghiệm hình thức nào?

- Thường những lúc bận quá không kip lên kế hoạch đi chơi, tôi sẽ nhờ đơn vị lữ hành tổ chức. Đa phần tôi thích tự lên kế hoạch đi xa, tìm những chuyên trang du lịch để đọc những bài viết hay về kinh nghiệm. Sau đó, tôi tự đặt vé máy bay và lựa chọn khách sạn phù hợp với ngân sách. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào lịch trình của mình giúp tôi chủ động về mặt thời gian hơn là đi tour.

Có một câu nói mà tôi rất thích và luôn lấy đó làm kim chỉ nam cho mình: "Đừng nói với tôi bạn học hành thế nào, hãy nói với tôi bạn đi được bao nhiêu nước". Tôi thích nhìn vào cuốn hộ chiếu của mình được lấp đầy bởi visa các nước vì đó là những trải nghiệm không thể quy đổi thành tiền bạc.

Nguyên Khang trong chuyến đi Bhutan năm 2016.

- Vùng đất nào để lại cho anh nhiều ấn tượng nhất trong năm qua?

- Năm qua, tôi có cơ hội đặt chân đến đất nước hạnh phúc nhất thế giới như Bhutan, đến những thành phố có mức sống đắt đỏ nhất như Tokyo, Dubai. Nơi để lại ấn tượng cho tôi nhiều nhất vẫn là Bhutan, vì thấy đất nước họ yên bình, không có tỵ hiềm, ganh ghét nhau. Cuộc sống của họ rất gần gũi với thiên nhiên, hướng Phật.

Quỳnh Anh