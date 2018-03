MC Kỳ Duyên hát tiễn biệt mẹ

Lễ an táng mẹ của MC Kỳ Duyên diễn ra sáng 29/12 (giờ địa phương) tại Westminster Memorial Park, California. Kỳ Duyên mang di ảnh của mẹ khi cùng mọi người tiễn bà về nơi an nghỉ. Nữ MC và gia đình, khách đến viếng tang đều cố gắng giữ vẻ nhẹ nhàng. Ở khoảnh khắc cuối, họ quây quần tại khu vực an táng, vỗ tay và hát bài "Tôi muốn" của nhạc sĩ Lê Hựu Hà.