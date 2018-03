Maya diện tất rách như Hà Hồ

Maya nhí nhảnh bên Thanh Bùi. “Trong quá trình theo dõi chương trình truyền hình thực tế phiên bản Việt 'So you think you can dance 2012', tôi cảm nhận được ngọn lửa đam mê bừng cháy trong tất cả thí sinh và tôi vô cùng hạnh phúc khi nghệ thuật múa đã chạm được đến trái tim của hàng triệu khán giả Việt Nam. Tôi cảm kích nhiệt huyết và nghị lực của các bạn. Điều đó thôi thúc tôi tìm đến anh Vietmax và Hà Lê để chúng tôi cùng nhau tạo ra một sân chơi thực thụ cho nghệ thuật múa hiện đại", Thanh Bùi chia sẻ.