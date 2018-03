Mâu Thanh Thủy nhập viện cấp cứu vì tai nạn xe máy

Mâu Thanh Thủy muốn nắm tay người mình yêu ở Thụy Sĩ / Thanh Thủy đoạt ngôi quán quân Vietnam's Next Top Model

Mẹ của Mâu Thanh Thuỷ tiết lộ, nữ người mẫu bị tai nạn do ngã xe lúc khoảng 17h ngày 10/3, khi bị một tên cướp giật túi xách. Lúc vừa chạy xe máy ra khỏi nhà ở quận 4 chưa bao xa thì cô bị cướp áp sát giật túi khiến cô ngã xuống đường. Tên cướp này đang bị dân phòng bắt giữ.

Túc trực bên nữ người mẫu tại Bệnh viện 115 TP HCM, bạn trai của Mâu Thanh Thủy cho biết: "Điểm xảy ra tai nạn cũng gần nhà nên có người gọi cho ba mẹ cô ấy để mau chóng đưa vào bệnh viện cấp cứu. Giờ tôi còn phải chờ xem tình trạng của Thủy như thế nào vì khi tôi đến bệnh viện cô ấy đã được chụp CT xong. Các bác sĩ vẫn đang theo dõi".

Mâu Thanh Thủy đang là người mẫu được chú ý trên sàn catwalk.

Nghe tin bạn bị tai nạn, người mẫu Huỳnh Nu tưởng như tin sét đánh ngang tai. Vừa sáng nay, cô cùng Thanh Thủy tập chương trình với nhau. Khoảng 2 giờ đồng hồ trước khi tai nạn, Thanh Thủy cũng đăng bức ảnh vui vẻ của mình trên trang cá nhân với dòng trạng thái: "Bắt đầu một ngày mới bận rộn từ 9h sáng, dự định xong là phải đến 11h tối...". Tối nay, nữ người mẫu có lịch diễn chương trình Thời trang & Cuộc sống cùng các đồng nghiệp.

Tại cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2013 vừa qua, Mâu Thanh Thủy là thí sinh có hình thể nổi bật với chiều cao 1,77m và các số đo chuẩn. Từ vòng sơ tuyển, cô thu hút giám khảo bởi sự chuyên nghiệp trong những bước diễn. Đang là sinh viên Khoa Tiếp tân khách sạn quốc tế của một trường quản lý nhà hàng khách sạn ở TP HCM, người đep rẽ hướng sang thời trang và làm người mẫu tự do trước khi đến với Vietnam's Next Top Model. "Tôi muốn không chỉ dừng lại ở việc trình diễn trên sàn thời trang trong nước mà còn được cọ xát trên nhiều sàn diễn thời trang quốc tế", Thanh Thủy chia sẻ. Ở đêm chung kết chương trình, người mẫu sinh năm 1992 vượt qua 3 thí sinh nhờ sự tự tin và nỗ lực hết mình ở từng bước catwalk. Cô đoạt quán quân và nhận giải thưởng có tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng.

Chi Mai