Mai Ngô bị loại khỏi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

Tại họp báo ra mắt chương trình truyền hình thực tế Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và công bố top 70 vòng bán kết cuộc thi, sự vắng mặt của Mai Ngô - một trong những thí sinh gây chú ý từ khi chương trình khởi động - khiến nhiều người thắc mắc. Thay vì dự sự kiện, người mẫu chia sẻ ảnh đang đi mua sắm trên mạng xã hội.

Danh sách các thí sinh vào bán kết không có Mai Ngô. Từ 70 thí sinh như dự kiến, số lượng được công bố chỉ còn 63 người.

Mai Ngô (trái) từng gây chú ý khi xuất hiện bất ngờ trong vòng sơ tuyển của khu vực miền Nam. Cô gái nhiều "chiêu trò" này sau đó được vào top 70.

Đại diện truyền thông của chương trình cho biết: "Ban đầu, chúng tôi chọn ra 70 thí sinh vào bán kết và tham gia cuộc thi truyền hình thực tế. Tuy nhiên, sau quá trình tham gia, có nhiều lý do để thí sinh xin dừng hoặc bị loại vì không đáp ứng được yêu cầu của cuộc thi. Về trường hợp của Mai Ngô, chúng tôi chưa thể nêu lý do chính xác vì tính bảo mật của chương trình".

Khán giả sẽ có câu trả lời khi các tập thi được lên sóng. Ngoài Mai Ngô, sáu thí sinh khác trong top 70 cũng "rơi rụng" dần nhưng chưa có lời giải thích từ ban tổ chức. Trước đó, Mai Ngô đã được tiết lộ tham gia chương trình truyền hình Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 - một nhiệm vụ chỉ dành cho thí sinh vào bán kết.

Đây là lần thứ hai Mai Ngô tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Cô từng dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 và dừng ở Top 45. Ngoài ra, người mẫu còn có nhiều kinh nghiệm chinh chiến trong các cuộc thi về truyền hình thực tế. Cô từng tham gia So you think you can dance 2013, Vietnam’s Next Top Model 2013, , Asia's Next Top Model 2016, The Face 2016 và nhiều game show. Sau The Face, Mai Ngô trở thành cái tên nổi tiếng trên mạng xã hội.

