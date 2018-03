'Ma cà rồng' bị ôtô đâm

Lúc đó, Rob đang bị bao vây bởi một đám đông fan cuồng nhiệt. Để “tẩu thoát”, anh chàng cố băng qua đường đúng lúc một chiếc taxi chạy tới. Rob bị tông nhẹ vào hông. Vết thương không nặng lắm và chàng diễn viên có thể đứng dậy, tự rời khỏi hiện trường tai nạn.

Robert Pattinson trong một cảnh quay của phim "Remember Me". Ảnh: People.

Chàng "ma cà rồng Edward" đang ở New York để quay bộ phim mới Remember me. “Xung quanh trường quay lúc nào cũng náo nhiệt bởi người dân tụ tập để được nhìn thấy Robert Pattinson. Mỗi khi anh ấy xuất hiện là đám đông dường như phát điên lên”, một thành viên trong đoàn làm phim mô tả. Vì thế, ngôi sao người Anh đã bỏ tiền ra thuê riêng một đội vệ sĩ, bên cạnh lực lượng bảo vệ do công ty Summit Entertainment cung cấp cho anh.

Tuy vậy, Rob vẫn thường đáp lại các fan với thái độ tích cực. “Mặc dù Robert có vẻ lạnh lùng và ít nói, nhưng điều đó không có nghĩa anh ấy thờ ơ với sự hâm mộ mà mình nhận được. Ngôi sao của chúng ta cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng thích thú việc người ta tụ tập và phát cuồng lên mỗi khi nhìn thấy anh”.

Cả Summit Entertainment lần người đại diện của Robert Pattinson đều chưa có bình luận gì về vụ tai nạn trên.

Hạ Huyền (theo People)