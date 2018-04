Lý Nhã Kỳ: 'Tôi lười kết hôn'

Phim có Lý Nhã Kỳ góp vốn tranh giải LHP Cannes

- Gần đây, tin đồn bị bắt vì làm ăn phi pháp ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của chị?

- Lúc biết tin, tôi đang nghe nhạc Trịnh ở một phòng trà. Tôi bình tĩnh nhắn tin lại cho bạn bè, người thân để họ yên tâm. Tôi là nghệ sĩ nên chấp nhận những lùm xùm liên quan đến đời tư. Tuy nhiên, tin đồn lần này là sự xúc phạm nặng nề tới danh dự của tôi bởi nó liên quan đến quyền công dân. Nếu mọi chuyện tiếp tục đi xa, ảnh hưởng đến uy tín và chuyện làm ăn của tôi, tôi sẽ nhờ pháp luật can thiệp.

Năm 2011, khi vừa mới nhậm chức Đại sứ Du lịch, một loạt scandal về học vấn, đời tư của tôi bị công chúng lôi ra bàn tán. Lúc đó, tôi chỉ biết khóc, thậm chí không muốn bước ra khỏi nhà. Giờ đây, trải qua nhiều thăng trầm, tôi thấy bình thản trước mọi lời đồn vô căn cứ.

- Gia đình, bạn trai đã động viên chị như thế nào?

- Khi mới biết tin, mọi người nhắn tin hỏi han, an ủi tôi chứ không hỏi ngọn ngành. Gia đình hiểu rằng tôi đủ tỉnh táo để không làm những điều trái pháp luật. Với riêng bạn trai, anh ấy luôn tin tưởng tôi có hướng giải quyết đúng đắn trước mọi việc. Với tôi, như vậy là đủ.

- Chị và bạn trai đã bên nhau bảy năm. Hai người có dự định gì trong tình yêu?

- Hiện tại, chúng tôi hạnh phúc nhưng chưa có ý định kết hôn. Bạn trai rất tuyệt vời, tôn trọng mọi quyết định của tôi. Từ ngày yêu nhau, anh chưa từng to tiếng hay ép buộc tôi làm những việc mình không thích. Anh ấy cũng không gặp áp lực trong việc cưới xin.

Tôi từng ước mình lập gia đình từ khi còn trẻ. Lúc đó, tôi vẫn còn mơ mộng về tình yêu vĩnh cửu và một ngôi nhà với nhiều đứa trẻ. Lúc trưởng thành và bị chi phối bởi nhiều yếu tố khác, tôi bắt đầu nhìn thấy mặt tiêu cực trong cuộc sống gia đình như sự phản bội, chia ly. Chúng khiến tôi chán nản, dần dà, tôi sợ và ngại kết hôn.

- Công việc bận rộn, chị vun vén tình yêu bằng cách nào?

- Tôi nghĩ không nhất thiết ngày nào cũng phải gặp gỡ, chuyện trò với đối phương. Tôi là con người của công việc. Có lúc, ba tháng chúng tôi mới gặp nhau một lần. Người yêu thường xuyên ngạc nhiên hỏi tôi những câu như: "Ủa, em mới nhuộm tóc mới hả?", "Tóc nào là tóc thật của em vậy". Tuy nhiên, tôi không thấy có vấn đề gì. Tôi quan niệm điều quan trọng là hai người thực sự tin tưởng, ủng hộ nhau và có thể cảm nhận được hạnh phúc khi đối phương thành công, vui vẻ.

- Chị muốn đám cưới tương lai của mình thế nào?

- Tôi thích tổ chức một buổi tiệc giản dị, kín đáo. Hàng ngày, tôi đã quá mệt mỏi với guốc cao, váy ôm. Trong ngày cưới, tôi muốn tạo ra không gian thoải mái để cô dâu chú rể và bạn bè cùng tận hưởng trọn vẹn hạnh phúc. Tôi không thích mọi người dự đám cưới của mình phải ăn mặc nghiêm trang, cư xử chừng mực. Tôi biết nhiều cặp cãi nhau đêm tân hôn vì họ quá mệt mỏi với những nghi thức trong ngày cưới.

- Bên cạnh việc kinh doanh, trong thời gian tới, chị có hoạt động nghệ thuật gì?

- Tôi mới nhận lời làm giám khảo chính game show Ảo thuật siêu phàm - chương trình truyền hình thực tế về ảo thuật đầu tiên ở Việt Nam. Tôi sẽ ngồi "ghế nóng" bên cạnh hai bậc thầy ảo thuật quốc tế là Pete Majik và Palmas Nguyễn. Hai giám khảo nam mạnh về chuyên môn, tôi chú trọng đến tính nghệ thuật của các tiết mục. Chương trình đang bắt đầu ghi hình những số đầu tiên ở Hà Nội.

Trong tháng 5, tôi cũng tham gia Liên hoan phim Cannes (Pháp). Lịch trình quảng bá tác phẩm Angel Face do tôi góp vốn sản xuất dày đặc ở sự kiện. Phim sẽ tranh giải ở hạng mục Un Certain Regard (Nhãn quan độc đáo). Ngoài ra, tôi mới nhận lời đóng phim điện ảnh Paradise - dự án hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc, do Nguyễn Hoàng Hạnh Nhân sản xuất.

- Tại sao chị trở lại công việc diễn xuất sau sáu năm xa rời màn ảnh?

- Khi tham gia dự án, tôi được hợp tác với êkíp đạo diễn, diễn viên Hàn Quốc - cái nôi điện ảnh châu Á. Tôi cũng hâm mộ bạn diễn Jo Han Sun - người nổi tiếng với các phim Temptation of Wolves, Cruel Winter Blues và A Better Tomorrow. Vai diễn của tôi trong phim lại có chiều sâu, sức nặng. Tôi sẽ hóa thân thành Thiên Di - một bác sĩ phẫu thuật. Cô yêu chàng trai mắc bệnh tim nhưng không thể ghép tạng vì có nhóm máu đặc biệt. Một ngày, cô gặp Quang Kha (Jo Han Sung) và phát hiện anh có nhóm máu phù hợp với bạn trai mình. Thiên Di tiếp cận Quang Kha, chinh phục và kết hôn với anh. Mục đích của cô là ám sát chồng để lấy trái tim cho người yêu. Thiên Di dần nảy sinh tình cảm và có con với Kha. Thế nhưng cô vẫn đau đáu ý định ban đầu. Sự đấu tranh tâm lý dữ dội biến Thiên Di thành con người đa nhân cách.

- Chị gặp áp lực gì khi tham gia bộ phim?

- Áp lực lớn nhất của tôi là Jo Han Sun thoại bằng tiếng Hàn trong khi tôi nói tiếng Việt. Vì thế, hai người phải học, hiểu nội dung thoại của nhau để nắm bắt đường dây cảm xúc. Việc này tốn khá nhiều thời gian, công sức. Ngoài ra, nội tâm phức tạp của nhân vật Thiên Di cũng là bài toán khó đối với tôi. Tuy nhiên, tôi khá tự tin vì mình đã có nhiều kinh nghiệm, trải nghiệm và đang ở độ chín muồi cảm xúc.

