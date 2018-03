Lý Nhã Kỳ: 'Tôi bị xúc phạm về chuyện tấm pano ở Cannes'

Lý Nhã Kỳ mở tiệc chiêu đãi khách trên bãi biển Cannes / Lý Nhã Kỳ hội ngộ Phạm Băng Băng

Lý Nhã Kỳ gần đây trở thành tâm điểm tranh cãi với tấm pano cô tạo dáng bên những bảng quảng cáo du lịch TP HCM và điện ảnh Việt trên đại lộ Cannes. Bức chân dung ghi Lý Nhã Kỳ là "Tiếng nói mới đến từ Việt Nam".

Chia sẻ với VnExpress, Lý Nhã Kỳ cho biết cô cảm thấy tổn thương và bị xúc phạm nghiêm trọng khi nhiều người hiểu lầm cô dùng tiền để quảng bá hình ảnh cá nhân thay vì đất nước.

"Việc tôi hứa tài trợ ba tấm pano quảng bá hình ảnh du lịch TP HCM và điện ảnh Việt Nam, tôi đã thực hiện đúng. Còn việc hình ảnh cá nhân của tôi xuất hiện trên pano khác là thông qua lời mời từ một công ty. Hai câu chuyện này không hề liên quan đến nhau", cô chia sẻ.

Người đẹp khẳng định trong các chương trình tài trợ của mình từ trước tới nay, chưa bao giờ cô xưng là đại diện Việt Nam, đồng thời chưa bao giờ đòi hỏi quyền lợi hay huy động tiền từ các nơi khác.

Pano in hình cựu Đại sứ Du lịch (trái) đặt cạnh ba biển quảng cáo Việt Nam với dòng chữ "Lý Nhã Kỳ - The new voice".

Sau vụ việc này, cô cho biết bản thân sẽ cân nhắc và thận trọng hơn các vấn đề tài trợ quảng bá, bởi những hành động của cô thường bị suy diễn theo chiều hướng tiêu cực. "Khi tôi làm từ thiện, họ nói tôi lợi dụng từ thiện để đánh bóng tên tuổi cá nhân. Khi tôi bỏ tiền túi hỗ trợ quảng bá cho đất nước như năm nay, người ta lại nói tôi tự nhận mình là đại diện cho du lịch và điện ảnh Việt Nam, lợi dụng hình ảnh đất nước để quảng bá cho riêng mình", Lý Nhã Kỳ bức xúc. Cô khẳng định chỉ muốn giúp đất nước được thế giới biết đến nhiều hơn, đặc biệt là ở một sự kiện trang trọng như Cannes.

Ông Antoine Dray - chủ tịch công ty tổ chức các sự kiện tại LHP Cannes - cũng bảo vệ Lý Nhã Kỳ trong bức thư gửi truyền thông Việt. Ông khẳng định pano này được trưng bày độc lập, không nằm chung diện tích của ba tấm biển quảng bá du lịch và điện ảnh Việt Nam mà Lý Nhã Kỳ đã mua. "Nếu không có ba pano trên, hình ảnh cô ấy vẫn xuất hiện đúng vị trí này vì đó là kế hoạch từ trước của chúng tôi. Lý Nhã Kỳ mua pano riêng để quảng bá Việt Nam".

Đại diện công ty cũng giải thích khẩu hiệu "Lý Nhã Kỳ - The New Voice of Vietnam" (tạm dịch: "Lý Nhã Kỳ - Tiếng nói mới đến từ Việt Nam) không có ý Lý Nhã Kỳ là đại diện của Việt Nam. "Khẩu hiệu này xuất phát từ thông điệp chung của chúng tôi, nhằm tôn vinh những cá nhân trẻ tại Cannes. Nó nằm trong chiến dịch quảng bá những tiếng nói mới mà công ty đang thực hiện".

Ông Antoine Dray cho biết họ chọn các cá nhân đến Cannes năm nay theo thông điệp tôn vinh và ủng hộ những cá nhân trẻ có thành quả sự nghiệp và cống hiến cho xã hội. Lý Nhã Kỳ là nhà bảo trợ châu Á duy nhất trong hai năm liên tiếp của Cinefondation, tổ chức được thành lập với mong muốn tìm kiếm những tài năng mới, bồi dưỡng và góp phần đào tạo cho nền điện ảnh thế giới.

Trước đó, tại buổi họp báo trước khi sang dự Liên hoan phim Cannes 2017, Lý Nhã Kỳ công bố cô đã thuê ba bảng quảng cáo, mỗi bảng có kích thước 21 m x 3 m, đặt tại mặt trước của khách sạn Majestic - vị trí đối diện nơi tổ chức sự kiện. Bảng quảng cáo của Cục Điện ảnh có hình ảnh kỳ quan Sơn Đoòng - bối cảnh quay phim Kong: Skull Island, còn lại là hình ảnh biểu trưng về TP HCM. Tổng chi phí cho pano và các đêm tiệc giới thiệu du lịch, điện ảnh Việt khoảng một triệu Euro (gần 25 tỷ đồng).

Trong ngày khai mạc liên hoan, cạnh ba pano quảng bá Việt Nam xuất hiện pano in ảnh Lý Nhã Kỳ kèm dòng chữ "Lý Nhã Kỳ - The New Voice of Vietnam" (tạm dịch: "Lý Nhã Kỳ - Tiếng nói mới đến từ Việt Nam). Điều này tạo nên tranh cãi người đẹp Việt dùng tiền để quảng bá hình ảnh cá nhân thay vì đất nước như lời nói. Sau đó, dòng chữ trên pano được sửa thành "The New Voice".

