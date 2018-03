Lý Nhã Kỳ mặc áo cũ dự show thời trang cao cấp

Lý Nhã Kỳ khoe sắc bên Châu Tấn / Lý Nhã Kỳ nổi hơn Châu Tấn trong show Chanel

Hôm 3/7, Lý Nhã Kỳ xuất hiện trong buổi giới thiệu bộ sưu tập mới nhất của hãng Chanel trong khuôn khổ Tuần thời trang cao cấp Paris. Tại sự kiện, cô gặp gỡ Châu Tấn, Milla Jovovich và đặc biệt là nhà thiết kế nổi danh của hãng - Karl Lagerfeld. Chưng diện theo phong cách cổ điển với màu son đỏ rực, người đẹp Việt Nam khá nổi bật.

Cận cảnh trang phục của Lý Nhã Kỳ (trái) trong buổi tham sự show của Chanel và thiết kế nằm trong bộ sưu tập mùa xuân 2010 của hãng Dior (phải).

Chia sẻ trong thông cáo báo chí, phía Lý Nhã Kỳ cho biết, trang phục cô mặc trong show diễn là của thương hiệu Christian Dior. Nhã Kỳ không tiết lộ chi tiết thêm về việc trang phục thuộc bộ sưu tập nào. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của VnExpress, phần áo của Lý Nhã Kỳ khá giống với một mẫu nằm trong sưu tập Xuân 2010 của Dior.

Chiếc áo này còn từng được Lý Nhã Kỳ mặc trong một bộ ảnh chụp cách đây hai năm - 2011. Tuy diện một thiết kế cũ, nhưng với cách phối đồ và trang điểm khéo léo, Lý Nhã Kỳ vẫn rạng rỡ. Cô được đánh giá là nổi bật hơn cả hoa đán Châu Tấn tại sự kiện.

Hình ảnh Lý Nhã Kỳ trong một bộ ảnh thời trang năm 2011.

Dẫu vậy, nhiều người cho rằng, khi đến dự show của Chanel, Lý Nhã Kỳ nên mặc trang phục của Chanel. Bởi gần như đã trở thành một thứ luật bất thành văn, tại các tuần thời trang lớn, khi tham dự show của hãng nào, các khách mời quan trọng thường diện đồ của chính hãng đó, nhằm thể hiện thiện ý quảng bá cho hãng. Tuy nhiên, điều này cũng không bắt buộc.

Nhà thiết kế thời trang Đỗ Mạnh Cường cho biết: “Thông thường, những ngôi sao quen thuộc hay các khách hàng lớn khi được mời dự show của tôi đều có ý thức mặc các trang phục do tôi thiết kế. Nhưng bất cứ ai cũng có quyền tự do về thời trang và phong cách. Do vậy, họ có thể mặc các trang phục ưa thích phù hợp với phong cách của mình đi dự show”.

