Lý Nhã Kỳ, Hồ Ngọc Hà tham gia 'Đêm hội chân dài 10'

Mùa Đêm hội chân dài năm nay, nhiều sao Việt như Lý Nhã Kỳ, Hồ Ngọc Hà, Ngô Thanh Vân, Ngọc Trinh, Hà Anh, Angela Phương Trinh, Diễm My 9X... xác nhận tham gia thảm đỏ chương trình. Nhiều người đẹp đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan cũng được ban tổ chức mời đến Việt Nam, tạo nên một thảm đỏ nhiều màu sắc.

Lý Nhã Kỳ và Hà Hồ là hai ngôi sao có sự chuẩn bị chu đáo mỗi khi bước lên thảm đỏ.

Ban tổ chức Đêm hội chân dài 10 vừa công bố hai ca sĩ Đông Nhi và Noo Phước Thịnh sẽ tham gia biểu diễn lần này. Tiêu chí của chương trình là chọn những ca sĩ giải trí nổi bật trong mỗi năm, sở hữu lượng fan đông đảo.

Đông Nhi là nữ ca sĩ trẻ được nhắc nhiều nhất trong năm qua với những sản phẩm âm nhạc và giải thưởng MAMA. Trong khi đó, Noo Phước Thịnh vừa giành giải quán quân The Remix và ra mắt album mới Cause I love you khá thành công. Năm ngoái Sơn Tùng M-TP và Hoàng Thùy Linh là những cái tên được chọn. Ê-kíp sân khấu vẫn là đạo diễn Phạm Hoàng Nam và giám đốc âm nhạc Nguyễn Hải Phong.

Chương trình diễn ra ngày 16/6 tại TP HCM.

Quỳnh Anh