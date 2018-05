Linh Nga: 'Tôi không lưu tâm tìm người đàn ông khác sau ly hôn'

Diễn viên Linh Nga hội ngộ vợ chồng Khánh Thi / Diễn viên Linh Nga trở lại ngôi chùa nhiều kỷ niệm

- Công việc của chị ở Mỹ hiện tại thế nào?

- Tôi bận rộn đến mức thời gian riêng cho bản thân rất ít. Vừa hoàn thành phim What's The Good Of Being Good?, tôi đã phải tiếp tục lao vào thực hiện hậu kỳ cho phim tài liệu dài 60 phút trong tháng này và sau đó là một phim kinh dị - hành động. Cả hai đều được phát hành trong năm sau. Vào dịp Giáng sinh năm nay, tôi dự định tổ chức một sự kiện thiện nguyện tại Hollywood cho khoảng từ 100 tới 300 khách, trong đó có cả người vô gia cư.

Diễn viên Linh Nga trên phim trường ở Mỹ.

- Chị gặp những khó khăn gì khi làm mẹ đơn thân?

- Tôi có những khó khăn nhất định, nhất là hồi mới ly hôn. Tôi đã phải nỗ lực rất nhiều so với bình thường để vừa săn sóc hai con gái, vừa ổn định lại cuộc sống. So với những bé sống cùng cả cha mẹ, các con tôi thiếu sự lo lắng sát sao mỗi ngày từ cha. Nhưng cuộc sống của chúng vẫn vui vẻ, không thiếu thốn tình cảm. Các con chưa bao giờ phàn nàn về thời gian tôi dành cho chúng. Ngày nào tôi cũng đón con từ trường về nhà, giúp làm bài tập. Tôi thường tự tay chuẩn bị ít nhất một bữa tối mỗi ngày và đồ ăn vặt ở trường cho các con. Tôi luôn sắp xếp để tham dự mọi cuộc họp phụ huynh, sự kiện ở trường, chương trình biểu diễn của lớp và những sự kiện mà các con cần mình. Tôi coi bản thân không chỉ là mẹ của hai bé mà còn là chị, là em, là bạn.

Cha của các bé cũng dành thời giờ săn sóc các con. Chúng tôi coi nhau như những người bạn tốt. Tôi tin rằng dù không tiếp tục hành trình bên nhau, hai người vẫn có thể hoàn thành trách nhiệm và công việc, trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau.

Linh Nga (trái) đưa hai con gái và người thân đi chơi.

- Phương châm dạy con của chị là gì?

- Dù sống ở Mỹ, điều đầu tiên tôi dạy các con vẫn là "Tiên học lễ, hậu học văn". Tôi muốn các con dù làm gì, tài giỏi tới đâu, trở thành cái gì khi các cháu lớn lên, thì hãy đặt chữ "đức hạnh" lên đầu để đối nhân xử thế. Tôi nhận thấy con người ngày một thông minh hơn nhờ công nghệ, nhờ sự phát triển vượt bậc của y học và khoa học. Người tài giỏi và xinh đẹp ngày càng nhiều hơn nhưng người đối xử tốt với nhau, sống chân thành, biết hy sinh bản thân cho người khác thì không nhiều.

- Các con của chị có tính cách thế nào?

- Con gái cả của tôi - Anna Linh - rất cá tính giống tôi hồi trẻ. Sự mạnh mẽ của tôi khi còn trẻ là để vượt qua nghịch cảnh, bi kịch của chính mình mà sống tốt hơn. Ở Anna cũng có điều ấy. Anna có lý trí mạnh mẽ nhưng không cao ngạo, ngược lại rất hòa đồng. Nếu biết mình sai việc gì, bé sẽ dành thời gian suy nghĩ và sửa chữa. Anna rất thích học sâu về các môn toán, sinh học và khoa học. Bên cạnh đó, bé cũng thường giúp tôi chăm sóc con gái thứ hai, làm việc nhà, học thêm nấu ăn. Nhiều lúc tôi đi công tác xa, chỉ bước ra khỏi nhà khoảng vài tiếng đồng hồ, Anna Linh và Mary Linh sẽ nhắn tin nói yêu mẹ cùng rất nhiều hình trái tim. Hai con gái là niềm vui trọn vẹn nhất của tôi.

Nữ diễn viên hài lòng với cuộc sống làm mẹ đơn thân hiện tại.

- Chị nghĩ thế nào về việc tìm một người đàn ông để chia sẻ niềm vui lẫn nỗi buồn trong cuộc sống?

- Hiện tại, tôi không lưu tâm nhiều lắm đến việc đó. Tôi thấy mình đã có đủ mọi thứ. Tôi hạnh phúc với công việc và các con. Tôi cũng đã có một quá khứ với mọi thang bậc cuộc đời. Nhưng điều đó không có nghĩa tôi hoàn toàn đóng cửa trái tim. Nếu gặp được một người đàn ông khiến tôi yêu và hạnh phúc, tôi sẽ mở lòng mình. Nếu không, tôi vẫn có sự thanh thản trong tâm hồn - điều tôi vẫn giữ gìn dù có đi qua bi kịch nào của số phận.

* Linh Nga trong phim 'Đốm lửa biên thùy'

- Ưu tiên trong cuộc sống của chị hiện tại là gì?

- Danh vọng và tiền bạc là hai điều tôi ít quan tâm nhất. Điều tôi hướng đến là sự tự do và sự thanh thản. Nhiều người có thể thấy tôi có tên tuổi, từng có rất nhiều tiền bạc khi còn trẻ thì cho rằng tôi coi trọng danh lợi nhưng điều đó không đúng. Tôi là người sống vì tình cảm, uy tín và trách nhiệm nhiều hơn. Tôi coi trọng hạnh phúc và sự bình an của người mình thương yêu.

Hồi còn nhỏ, tôi rất thương mẹ vì bà chịu thương chịu khó, hy sinh cả cuộc đời cho gia đình và các con. Tôi yêu và tự hào vì cha bởi biết mình thừa hưởng dòng máu nghệ sĩ, tâm hồn nhạy cảm, sự lạc quan trong cuộc sống từ ông. Nhưng không may mắn, cha mẹ tôi không hạnh phúc bên nhau. Tuổi thơ tôi trải qua nhiều cay đắng và buồn tủi. Nhưng tôi phải cảm ơn mọi biến cố và bi kịch mà số phận dành cho mình. Nhờ đó, tôi hiểu thêm được giá trị của hạnh phúc và bình an. Đến giờ, tôi không buồn giận cha mẹ mà chỉ một lòng mong họ có được hạnh phúc, dù là chung hay riêng.

Linh Nga sinh năm 1982. Cuối những năm 1990, chị nổi tiếng với loạt phim truyền hình Khoảng cách, Đốm lửa biên thùy, Đám cưới ở thiên đường... Với vẻ đẹp kiêu sa, ánh mắt phảng phất nét đượm buồn, chị được mời chụp ảnh cho nhiều tạp chí. Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Linh Nga vướng ồn ào tình ái với một đại gia. Sau đó, chị vắng bóng trong làng giải trí Việt và sang Mỹ học tập, sinh sống. Chị kết hôn với một Việt kiều nhưng ly hôn sau vài năm chung sống. Năm 2015, Linh Nga xuất hiện trở lại trong một lần về nước. Ở Mỹ, Linh Nga mở công ty sản xuất phim. Mới đây, chị phát hành phim "What's The Good Of Being Good" với tư cách đạo diễn kiêm nhà sản xuất.

Đức Trí