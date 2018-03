Lindsay Lohan được Lady Gaga mời đóng MV

Không chỉ có tình bạn thân thiết, hai ngôi sao của hai lĩnh vực phim ảnh và ca nhạc còn kết hợp cùng nhau trong công việc. Nguồn tin trên Eonline cho biết: “Lindsay sẽ xuất hiện trong video của Lady Gaga. Họ là những người bạn tốt. Họ thường xuyên trò chuyện và nhắn tin cho nhau. Gaga thực sự muốn mời Lindsay và nữ diễn viên cũng rất hạnh phúc vì điều đó. Cô ấy luôn ngưỡng mộ, tôn trọng Lady Gaga và sự nghiệp âm nhạc của cô”.

Nguồn tin nhận định: “Xuất hiện trong video của Lady Gaga sẽ là vai diễn lớn nhất của Lindsay trong nhiều năm gần đây”. Trong khi đó, đại diện của cả hai từ chối bình luận về thông tin này.

Lindsay Lohan và Lady Gaga. Ảnh: Eonline.

Tháng trước, hai ngôi sao cùng nhau tiệc tùng tại khách sạn Chateau Marmont ở West Hollywood. Lady Gaga sau đó đăng một tấm hình thân mật cả hai chụp chung bên cạnh một người bạn khác.

Nếu nhận lời Lady, Lindsay sẽ trở thành một ngôi sao bận rộn trong thời gian tới. Eonline xác nhận, nữ diễn viên "Mean Girls" sẽ đóng một vai trong "Scary Movie 5", bên cạnh các ngôi sao Ashley Tisdale và Charlie Sheen. Hiện cô tham gia bộ phim tiểu sử " Liz & Dick" của kênh truyền hình Lifetime và "The Canyons" của Bret Easton Ellis cùng ngôi sao "phim đen" James Deen. Cô cũng xuất hiện trong phim ngắn nghệ thuật của Richard Prince có tên "First Point".

Hoàng Anh