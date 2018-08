Lê Bê La: 'Tôi bị trầm cảm nhẹ sau sinh con'

Lê Bê La: 'Tôi không nhờ chồng để có vai diễn' / Lê Bê La sinh con trai

- Chị vừa trở lại đóng phim sau thời gian nghỉ sinh con, cuộc sống chị thay đổi thế nào?

- Tôi rời xa công việc diễn xuất trong ba năm tính từ thời điểm mang thai đến khi bé Monkey được hai tuổi. Thời gian đó tôi thấy buồn lắm, ở nhà không làm gì thì bật tivi lên xem. Tôi òa khóc vì nhớ nghề khi thấy đồng nghiệp trên tivi. Tôi thấy trống vắng, sợ hãi nghĩ đến việc khán giả sẽ quên tôi.

Lúc tôi có bầu, chồng còn lo lắng, chăm sóc vợ. Thậm chí, mỗi sáng thức dậy, trước khi ra cửa đều hôn chào tạm biệt tôi. Sau khi tôi sinh bé Monkey (tên thân mật của con trai Lê Bê La) tình cảm vợ chồng tôi không còn mặn nồng như trước. Chúng tôi ít nói chuyện với nhau vì anh bận rộn công việc, còn tôi tập trung lo làm mẹ. Có lẽ thời gian này cả hai đều dồn hết tình cảm cho con trai. Lúc trước tôi không hiểu câu "Đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình" cho lắm. Sinh con, tôi mới thấm được ý tứ câu này.

Diễn viên Lê Bê La.

- Chị làm thế nào để giải tỏa tâm lý nặng nề ở thời gian đó?

- Tôi chỉ ở nhà, ít giao lưu với ai để bày tỏ tâm sự trong lòng. Nếu như tôi không tìm cách giải tỏa tâm lý có lẽ tôi sẽ bị trầm cảm nặng. Mất khoảng một năm, tôi lấy lại được sự ổn định khi ra ngoài tập gym, mua sắm những thứ tôi yêu thích, gặp gỡ bạn bè.

Thời gian mang thai, tôi đi học cắm hoa, làm bánh. Tôi nghĩ ra việc bán bánh, đồ đạc trên mạng, kiếm thêm thu nhập. Công việc làm bánh, nấu ăn cực lắm. Tôi phải thức khuya, quần quật cả ngày, làm đúng đơn hàng cho khách. Rồi công việc làm ăn cũng có lúc không thuận lợi, bị khách chê bai. Những lúc như vậy tôi lại ước được ở trên phim trường, dù ăn cơm hộp, lê lết ngoài đường vẫn thấy vui. Khi Monkey được hai tuổi tôi quyết định đóng phim trở lại. Công việc giúp tinh thần tôi thoải mái hơn, không bị tù túng, bức bối trong bốn bức tường như trước.

- Có con trai nhỏ, chị làm sao thu xếp trọn vẹn cho vai diễn?

- Con trai tôi thiệt thòi lắm khi cả bố lẫn mẹ đều bận rộn với phim ảnh. Lúc tôi còn ở nhà thì loay hoay làm bánh từ sáng đến tối để buôn bán, bé ngồi chơi một mình. Khi tôi quay lại đóng phim, con trai ở "ké" khắp nơi khi thì sang nhà nội, khi thì ở với dì ruột. Nhiều lúc ngồi nghĩ, tôi lại thương cho Monkey và tâm sự với con trai. Tôi giải thích với bé rằng tôi phải siêng năng làm việc để tạo dựng cuộc sống tốt. Con trai tôi gần ba tuổi nhưng tỏ ra sâu sắc, bé chưa bao giờ mè nheo, đòi hỏi tôi điều gì cả.

- Áp lực lớn nhất của chị khi quay lại công việc diễn xuất là gì?

- Người phụ nữ thường hay "mất não" sau sinh nên tôi sợ sẽ không nhạy khi nhận kịch bản dài, không bắt kịp tâm lý của bạn diễn. Chưa kể, lớp diễn viên trẻ ngày càng nhiều, họ vừa có ngoại hình, vừa có tài. Tôi không có nhiều nguồn năng lượng như họ. Một diễn viên có gia đình, con cái sẽ không còn nhiều cơ hội cạnh tranh cho những vai diễn hay trên màn ảnh. Cũng may, lúc tôi quay lại đóng phim được những đạo diễn, êkíp thân thiết hỗ trợ hết mình. Bây giờ ai kêu tôi diễn vai gì tôi cũng nhận, bởi đóng phim vừa có thu nhập vừa thỏa được niềm đam mê diễn xuất.

Lê Bê La bị trầm cảm nhẹ sau sinh con đầu lòng.

- Nhiều diễn viên, nhất là ở mảng truyền hình, đã lên tiếng về thực trang thu nhập không đủ trang trải cuộc sống, còn chị thì sao?

- Nhiều diễn viên không trụ được nghề vì sự đào thải của thị trường khi một số nhà sản xuất không còn làm phim, chuyển sang game show. Tôi suy sụp tinh thần khi thấy thị trường phim miền Nam ngày một xuống dốc. Diễn viên có tên tuổi một chút, một năm đóng được hai bộ phim thì cũng không thể nào đủ sống, chứ nói gì đến việc mua nhà, xe hơi. Nhiều anh chị chịu không nổi phải bỏ nghề. Vì vậy, một số người phải làm thêm các công việc như MC, quay game show hay bán hàng trên mạng. Cũng may ngoài làm phim, hai mẹ con tôi cũng có được nhiều quảng cáo nên cuộc sống không phải lo lắng. Người ta nói "Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm", tôi biết tiết kiệm, không mua nhiều đồ chơi linh tinh cho con.

- Bao nhiêu năm đóng phim, cái tên Lê Bê La vẫn chưa bật lên. Chị nghĩ gì về nhận xét này?

- Nghề này chỉ cần nghỉ vài tháng thì sẽ có người thay thế nói chi tôi có đến ba năm vắng bóng. Tôi cũng thừa nhận ngày xưa tôi chỉ biết đóng phim không biết tạo dựng hình ảnh. Nếu tôi biết tận dụng thời điểm bộ phim Cổng mặt trời nổi đình nổi đám để giới thiệu thêm về bản thân, có lẽ bây giờ tôi đã khác. Lúc đó, tôi chỉ lo yêu đương và lấy chồng (cười). Nhưng điều gì cũng có hai mặt, chính vì hình ảnh tôi mộc mạc nên khi ra đường, người bán hàng rong, vé số cũng có thể chạy tới ôm tôi, thể hiện tình cảm. Chứ tôi xây dựng hình ảnh chỉn chu, cao sang quá, khán giả sẽ không dám đến gần.

Lâu lâu, tôi cũng tự đặt câu hỏi làm sao có thể tạo được cho mình chỗ đứng trong làng phim. Tôi nghĩ mỗi người đều có một cánh cửa may mắn và mình phải tìm đúng cánh cửa đó mà gõ thôi.

- Hiện tại, chị cảm nhận phong độ diễn xuất của mình ra sao?

- Tôi diễn có chiều sâu hơn. Tôi may mắn được đạo diễn Xuân Phước tạo cơ hội đến với vai diễn đầy bi kịch trong Phận làm dâu. Chưa có nhân vật nào lấy nước mắt của tôi nhiều như cô Thảo trong phim. Cuộc đời nhân vật đắm chìm trong những ngày đau khổ khi làm dâu nhà giàu. Điểm giống nhau giữa tôi và nhân vật là đều làm mẹ và luôn nghĩ cho chồng con, nếu gặp phải oan ức cũng tự chịu, không than vãn.

* Lê Bê La trong phim "Phận làm dâu"

Lê Bê La: 'Chồng ít quan tâm từ khi tôi sinh con'

Diễn viên Lê Bê La sinh năm 1987 tại Đăk Lăk trong một gia đình làm nông. Cô kết hôn với phó đạo diễn Hải Thanh năm 2012 sau thời gian quen nhau kể từ lần cộng tác trong phim Cổng mặt trời. Cô từng đóng các phim: Giấc mơ cổ tích, Trận đấu định mệnh, Dốc sinh tồn, Tơ đồng vương vấn... Năm 2011, Lê Bê La lọt vào top 5 giải Mai Vàng với vai Tùng trong phim Cổng mặt trời và top 3 HTV Awards với vai Hạ Vy trong phim Ở lại thế gian. Năm 2013, cô nhận giải thưởng HTV Awards với vai Nguyệt trong phim Thời gian để yêu.

Tâm Giao