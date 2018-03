Lan Hương dự thi 'Người mẫu Thế giới 2009'

19 tuổi, Nguyễn Ngọc Lan Hương tham gia nghề mẫu chưa đầy một năm nhưng đã gây được ấn tượng. Không thành công ở cuộc thi Siêu mẫu VN 2009, nhưng gương mặt khá "Tây" cùng phong cách trình diễn tự tin giúp cô có nhiều cơ hội tham dự các chương trình thời trang lớn, cũng như xuất hiện khá đều đặn trên các tạp chí chuyên về thời trang. Lợi thế đó cũng là lý do để EVE Group cử cô tham dự kỳ thi thế giới lần này.

Người mẫu Lan Hương. Ảnh: Nguyễn Long.

Lan Hương cao 1m75, có số đo hình thể là 85 - 58 - 92. Hiện, cô đang tích cực tập huấn để trang bị thêm kỹ năng trình diễn cho cuộc thi. Nhà thiết kế Hoàng Hải sẽ hỗ trợ cô về phần trang phục dạ hội, còn trang phục dân tộc sẽ do nhà thiết kế Thuận Việt phụ trách. Đặc biệt, phần hình ảnh của đại diện Việt Nam sẽ được chú trọng hơn một số cuộc thi khác khi đồng hành cùng Lan Hương là nhiếp ảnh gia Nguyễn Long.

"Miss Model of the World" là cuộc thi người mẫu quốc tế được thành lập vào năm 1988, tại Thổ Nhĩ Kỳ và được tổ chức hàng năm. Năm 2003, VN lần đầu tham dự với đại diện là người mẫu Thanh Ngọc. Đến năm 2008, Phạm Ngọc Hà là người đẹp VN kế tiếp tranh tài tại "Miss Model of The World".

Lan Hương được đánh giá cao về hình thể. Ảnh: Nguyễn Long.

Năm nay, có 62 thí sinh từ khắp nơi trên thế giới về Trung Quốc tham dự. Đêm gala chung kết sẽ diễn ra tại Nhà hát "Cửa sổ Thế giới" ở Thẩm Quyến, Trung Quốc vào 28/11.

K.H.