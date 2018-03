'Lâm Chí Dĩnh đã bí mật kết hôn'

Tháng 10 năm ngoái, “Cơn lốc nhỏ” của điện ảnh Đài Loan thừa nhận anh đã đính hôn với người mẫu Trần Nhược Nghi (Kelly Chen) và có một con trai kháu khỉnh. Gần đây, báo chí Hong Kong khám phá thêm được thông tin ngôi sao họ Lâm thực ra đã làm đám cưới. Anh muốn trở thành một người đàn ông có trách nhiệm và hợp pháp hóa mối quan hệ với người bạn gái lâu năm.

Lâm Chí Linh chụp ảnh quảng cáo cho một hãng thời trang nam giới. Ảnh: Romon.

Lâm Chí Dĩnh (Jimmy Lin) sắp bước sang tuổi 36 vào tháng tới. Mỗi khi cười tươi, trông anh vẫn như một chàng trai 20. Mặc dù vậy, anh đã cư xử chững chạc hơn kể từ khi thông báo tin được làm cha vào tháng 9/2009. Sau đó, nam diễn viên cũng tiết lộ đã đính hôn và tự hào công bố hình ảnh con trai trong buổi lễ mừng sinh nhật tuổi 35. Anh từng nói: “Tôi không muốn che giấu. Thực ra, mọi người khi biết tin này đều chúc mừng chúng tôi”.

Theo Net Ease, hôm 8/9, khi được hỏi về tin đồn kết hôn, Lâm Chí Dĩnh không phủ nhận, anh nói: “Mọi chuyện cần được làm theo kế hoạch. Tôi nghĩ cưới xin là chuyện quan trọng nhất trên đời”.

Lâm Chí Dĩnh khoe ảnh con trai hồi tháng 10 năm ngoái. Ảnh: 163.

Lâm Chí Dĩnh khoe, Trần Nhược Nghi đã lấy lại được vóc dáng thon thả, còn con trai của hai người vừa chập chững biết đi. Cậu bé thừa hưởng gene đẹp trai của bố. Nhưng Lâm Chí Dĩnh không có kế hoạch sinh thêm con. “Một đứa thôi là đã đủ lo lắng rồi. Tôi không có chút sức lực nào để chăm thêm đứa nữa”.

Net Ease cũng liên hệ với người quản lý của “Cơn lốc nhỏ” và nhận được câu trả lời: “Tôi không khẳng định là đã cưới hay chưa cưới. Mà cưới xin vốn là chuyện đại hỉ, chúng tôi không nghĩ nhất thiết phải thông báo và giải thích với thế giới bên ngoài”.

Người mẫu Trần Nhược Nghi. Ảnh: Sohu.

Việc bí mật có con với người tình không làm Lâm Chí Dĩnh bị khán giả quay lưng. Anh vẫn nhận được nhiều lời mời làm việc và đang rất chăm chỉ để nuôi gia đình nhỏ của mình. Lâm Chí Dĩnh vừa được chọn thay thế Lưu Đức Hoa trong vai trò người phát ngôn của hãng thời trang nam giới Romon của Trung Quốc hồi tháng 4 với thù lao 7 triệu nhân dân tệ (hơn 20 tỷ đồng).

Bộ phim truyền hình Single Princess and Blind Dates do anh thủ vai chính cũng sắp lên sóng. Lâm Chí Dĩnh cũng vừa nhận vai trong một bộ phim thần tượng Đài Loan có tên My Girl của nhà sản xuất lừng danh Sài Trí Bình.

Hòa Ca