Lady Gaga 'sinh ra từ vỏ trứng' tại Grammy

Nhiều người cho rằng "bộ trang phục" của Lady Gaga tại Grammy năm nay (bao gồm vỏ trứng mô phỏng, chiếc thang gỗ và "đoàn tùy tùng" ăn vận quái dị) lấy ý tưởng từ bài hát mới nhất của cô "Born This Way". Đây là bài hát do cô tự sáng tác và đặt nhiều kỳ vọng, vừa ra mắt hôm 11/2.