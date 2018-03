Lady Gaga lại diện váy lấy cảm hứng từ thịt sống

Hôm 14/5, Lady Gaga đăng trên tài khoản Twitter của mình bức ảnh do nhiếp ảnh gia Terry Richardson - người đồng hành cùng Gaga trong chuyến lưu diễn "Born This Way Ball" - chụp khi nữ ca sĩ trình diễn trên sân khấu tại Tokyo, Nhật Bản.

Lady Gaga biểu diễn tại Tokyo, Nhật Bản, giữa những súc thịt giả. Ảnh: Twitter.

Lady Gaga cho biết, bộ váy được cô mặc khi biểu diễn ca khúc "Americano". Chiếc mini skirt màu đỏ tươi với thiết kế khoe ngực, dù chỉ là giả thịt sống, cũng khiến không ít người hâm mộ giật mình. Không chỉ có thế, nữ ca sĩ còn tạo bối cảnh một lò mổ trên sân khấu, với những súc thịt treo lủng lằng.

Lady Gaga tại MTV Music Award 2010 (phải).

Năm 2010, trên sân khấu MTV Music, giọng ca "Born This Way" gây sốc bằng bộ váy, bốt và phụ kiện làm hoàn toàn bằng thịt bò tươi. Bộ váy khiến Lady Gaga vấp phải sự phản đối dữ dội từ người hâm mộ và tổ chức bảo vệ động vật PETA.

Hoàng Anh