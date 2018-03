Lady Gaga khóc vì chiến thắng mới của người đồng tính

Nữ ca sĩ đã nhiều năm liền hoạt động và đấu tranh cho quyền lợi của người đồng tính và kịch liệt phản đối Don't Ask, Don't Tell (DADT). Đây một điều lệnh kín trong quân đội Mỹ, chủ trương bắt buộc người đồng tính không công khai giới tính của mình, đe dọa nếu họ lộ giới tính sẽ không được gia nhập quân đội. Luật này do cựu tổng thống Bill Clinton đề ra năm 1993, trước đó cũng từng được thảo luận và tranh cãi trong chính phủ. Ngày 19/12, Thượng viện Mỹ tuyên bố bãi bỏ luật này với 65 phiếu thuận và 31 phiếu chống.

Lady Gaga tự chụp ảnh với tấm bảng có dòng chữ "Bình đẳng hoàn toàn", đăng lên Twitter hôm 19/12.

Hồi tháng 9, Lady Gaga còn tự quay và tung lên Twitter một đoạn phim trong đó cô diễn thuyết và trực tiếp yêu cầu chính phủ Mỹ bãi bỏ Don't Ask, Don't Tell.

Nữ ca sĩ cũng đăng lên Twitter bức ảnh chụp bằng điện thoại di động hình ảnh của mình trong gương, đang cầm tấm bảng có dòng chữ “Bình đẳng hoàn toàn” (Full equality).

“Tôi không thể kìm chế được nước mắt + niềm tự hào. Chúng ta đã làm được. Tiếng nói của chúng ta đã được lắng nghe. Hôm nay Thượng viện đã bãi bỏ DADT. Một khúc khải hoàn cho sự công bằng sau 17 năm”.

Lady Gaga trong đoạn phim yêu cầu chính phủ bãi bỏ luật Don't Ask Don't Tell tung lên Twitter hồi tháng 9.

Hiện ở Paris chuẩn bị cho buổi hòa nhạc sắp diễn ra ở đây, Gaga viết thêm: “Hôm nay tôi quá tự hào khi là người Mỹ. Tôi ước gì đang ở quê nhà để có thể tổ chức một cuộc diễu hành. Chúng ta đang trên đường tiến tới bình đẳng hoàn toàn”.

Trong đoạn phim trên Twitter hồi tháng 9, Gaga nói: “Từ năm 1993, 14.000 người Mỹ đã bị đuổi ra khỏi quân đội, bị khước từ quyền phục vụ đất nước và gửi trả về nhà, không công ăn việc làm. Tôi đã gọi điện cho hai thượng nghị sĩ trong quận, tôi sẽ không dừng lại khi nào gặp được họ”.

“Tôi ở đây để đại diện cho thế hệ của mình”, nữ ca sĩ trực tiếp hướng đến chính phủ Mỹ. “Chúng tôi không yêu cầu các bạn đồng ý với chúng tôi hay chấp nhận người đồng tính. Chúng tôi chỉ yêu cầu các bạn làm công việc của mình, bảo vệ hiến pháp. Hãy chấp nhận người đồng tính phục vụ quân đội và thực hiện các công việc khác”.

Nhiều ngôi sao ca nhạc khác cũng hòa chung không khí với nữ ca sĩ “Monster”. Katy Perry viết trên Twitter: “Ủng hộ đoàn quân của chúng ta! Chúc mừng nước Mỹ! Bãi bỏ DADT và 17 năm xâm phạm quyền bình đẳng. Hãy cùng hy vọng!”.

Ricky Martin ăn mừng cùng Lady Gaga và các ngôi sao khác khi điều luật Don't Ask Don't Tell bị bãi bỏ. Ảnh: Attitude.

Ca sĩ đồng tính Ricky Martin bày tỏ cảm xúc: “Thêm một bước nữa để tiến gần tới sự công bằng. DADT đã là dĩ vãng! Thật là một thời khắc lịch sử!”.

Hôm 16/12, Ricky nói với tạp chí Attitude, anh chỉ làm đám cưới với bạn trai khi nào đất nước Puerto Rico của anh chấp nhận hôn nhân đồng giới. “Chúng tôi có thể đến Anh, Tây Ban Nha hay Argentina và tổ chức một đám cưới thật đẹp nhưng đó không phải là điều tôi muốn. Thật không may, đất nước của chúng tôi lại không chấp nhận. Tôi muốn làm đám cưới trên hòn đảo này, nơi tôi sinh ra và chết đi”.

Nhiều gương mặt tên tuổi của Mỹ như diễn viên kỳ cựu Neil Patrick Harris, nữ MC đồng tính Ellen DeGeneres hay ca sĩ Pink, những người có thâm niên ủng hộ và đấu tranh cho người đồng tính, cũng bày tỏ niềm hạnh phúc của mình qua các trang mạng xã hội.

