Lady Gaga có người yêu mới

Một người bạn của nữ ca sĩ 25 tuổi tiết lộ: "Mối quan hệ tình cảm giữa Lady Gaga và Taylor Kinney đang tiến triển rất nhanh và mạnh. Họ bắt đầu tán tỉnh nhau trên trường quay You And I". Taylor là nam diễn viên xuất hiện trong trường đoạn Lady Gaga hóa thành người cá với chiếc đuôi ngoe nguẩy trong bồn tắm.

Lady Gaga và bạn trai mới, Taylor Kinney. Ảnh: WEN.

Hôm 4/9, cả hai bị bắt gặp đang tình tứ trong một quầy bar ở gần bờ biển Mission Viejo, bang California (Mỹ). "Tôi không thể nhận ra được cô ấy. Họ đúng là một cặp tình nhân nóng bỏng. Nhưng nhìn kỹ tôi đã nhận ra Lady Gaga. Mọi người gần như phát điên lên và tới xin chữ ký cô ấy", một nhân chứng kể lại.

Ngày hôm sau, Lady Gaga và Taylor Kinney tiếp tục bị bắt gặp đi dạo trên bãi biển Mission Viejo với gương mặt tràn đầy hạnh phúc. "Trông họ khá mệt mỏi, có lẽ là sau một đêm 'vất vả', nhưng cả hai đều có vẻ rất hưng phấn. Họ là một cặp rất đẹp", một nguồn tin tiết lộ với Radaronline.

Taylor Kinney và Lady Gaga trong clip 'You And I'.

Taylor Kinney sinh năm 1981 và là một diễn viên truyền hình Mỹ đang lên. Anh được biết đến qua vai diễn Mason Lockwood trong loạt phim truyền hình về ma cà rồng ăn khách - The Vampire Diaries. Anh vừa hoàn thành vai diễn trong bộ phim điện ảnh thứ ba có tên Least Among Saints.

Lady Gaga từng có chuyện tình sâu đậm với anh chàng bartender Luc Carl. Cả hai yêu nhau khi Gaga mới 19 tuổi và chưa nổi tiếng. Tuy nhiên, sau nhiều lần chia tay và tái hợp trong 5 năm, họ đã quyết định dứt khoát "đường ai nấy đi" vào hồi giữa tháng 5 năm nay.

