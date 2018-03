Kim Hyun Joong được hâm mộ nhất châu Á

Theo TVdaily, tối 20/12, lễ trao giải Yahoo Asia Buzz Awards 2011 diễn ra tại Hong Kong. Hoàng tử Boys over Flowers - Kim Hyun Joong liên tiếp giành 2 giải thưởng: Nghệ sĩ châu Á được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng Yahoo (56 triệu phiếu bầu), Nam ca sĩ Hàn Quốc được yêu thích nhất (7,8 triệu phiếu bầu). Ngoài ra, giọng ca một thời của nhóm SS501 này còn nhận được Giải nghệ sĩ nam của Hàn Quốc được bình chọn nhiều nhất qua mạng Hong Kong và Đài Loan.

Kim Hyun Joong nhận hai giải tại Yahoo Asia Buzz Awards 2011. Ảnh: TVdaily.

Yahoo là hãng cung cấp dịch vụ tìm kiếm trực tuyến với số lượng người dùng đứng top đầu cùng với Google. Yahoo Asia Buzz Awards 2011 là lễ trao giải quy mô toàn cầu, quy tụ rất nhiều nghệ sĩ thế giới. Giải thưởng này được trao dựa trên việc thống kê từ hệ thống tìm kiếm toàn cầu.

Kim Hyun Joong cùng lúc giành 4 giải thưởng do người hâm mộ châu Á bình chọn. Điều này cho thấy, sức nóng của tài tử xứ sở kim chi đang vượt qua rất nhiều đồng nghiệp châu Á khác. Mới đây, Hyun Joong phát hành single mới mang tên Marry me. Đây là ca khúc làm lại trên nền nhạc điện tử. Bài hát mới của anh được đón nhận rất nhiệt tình, đứng đầu trong danh sách tìm kiếm tại các mạng âm nhạc Hàn Quốc như Bugs Music, Mnet, Soribada...

Kim Hyun Joong vốn là thành viên ban nhạc Hàn Quốc SS501. Sau thành công vang dội của bộ phim Boys over Flowers, Kim Hyun Joong gần như hoàn toàn tách ra hoạt động riêng bằng những single và các bộ phim truyền hình như You are my pet, Playfullkiss... Anh là đại diện tiêu biểu của lớp ngôi sao Hallyu (làn sóng ngôi sao Hàn Quốc) hiện nay. Tài tử này từng đến Việt Nam hồi tháng 8.

Tố Linh