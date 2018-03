Khánh Ngân: 'Tôi không muốn cứ bị gắn với tên Phạm Hương'

Khánh Ngân khoe vòng một với váy cúp ngực / 'Chiến binh' của Phạm Hương khoe dáng với bikini

- Chị nghĩ gì khi thường bị so sánh là "bản sao" của Hoa hậu Phạm Hương?

- Có lẽ sự so sánh này đến từ đêm chung kết cuộc thi The Face. Trước giờ G, tôi và các thí sinh được ban tổ chức hướng dẫn rằng phần thi vấn đáp sẽ mang tính chất hùng biện, phải thể hiện rõ cá tính của từng người chứ không chỉ đơn giản là hỏi - đáp. Do vậy, bước vào vòng thi ấy, tôi không muốn mình là cô gái nhẹ nhàng nữa mà mạnh mẽ, cương quyết - những tính cách khiến tôi được mọi người bảo giống với thầy mình. Tôi là học trò của Phạm Hương nên giống thầy chút xíu cũng có sao đâu (cười).

Khánh Ngân và huấn luyện viên Phạm Hương trong đêm chung kết The Face Vietnam 2016.

- Huấn luyện viên Phạm Hương giúp đỡ chị như thế nào sau khi cuộc thi kết thúc?

- Hoa hậu Phạm Hương khá bận rộn với lịch làm việc riêng. Tôi cũng vậy. Đến giờ, chúng tôi chưa có nhiều cơ hội để gặp gỡ, hỗ trợ nhau. Nhưng trong một số chương trình từ thiện, nếu chị Hương cần, tôi luôn sẵn sàng đồng hành. Tôi nghĩ chỉ cần có cơ hội cùng huấn luyện viên của mình làm việc có ích cho xã hội, thế là đủ. Tôi không nghĩ đến chuyện được chị ấy giúp đỡ ít hay nhiều.

Thật ra, chị Phạm Hương suy nghĩ rất nhiều về việc tôi cần tạo dựng tên tuổi một cách độc lập. Nếu tôi cứ mãi đồng hành cùng chị trong mọi dự án, cái tên Khánh Ngân sẽ chỉ là "đồ đính kèm" với Phạm Hương.

Á quân The Face Vietnam 2016 và người mẫu Ngọc Tình.

- Đoạt danh hiệu cao ở chương trình giúp công việc của chị thay đổi ra sao?

- Tôi đắt show hơn và cát-xê theo đó được cải thiện rất nhiều. Tôi có nhận lời mời làm giám khảo cho cuộc thi Hoa hậu Việt Nam Hoàn cầu ở Mỹ vào cuối tháng 10. Tôi đang xem xét việc tham gia một cuộc thi nhan sắc ở miền Tây Nam bộ. Khi nào quyết định, tôi sẽ thông báo tới khán giả. Bên cạnh đó, tôi còn dành thời gian để trau dồi kỹ năng diễn xuất để biết chuẩn bị cho cơ hội đến với điện ảnh.

Một điều may mắn của tôi là gặp rất nhiều người tốt trong công việc. Họ giúp đỡ tôi hết mình mà không vụ lợi điều gì cả. Dù được mời tham gia nhiều công việc, tôi hiện vẫn muốn hoạt động người mẫu chuyên nghiệp. Tôi đang kiếm cho mình một công ty quản lý để sắp xếp các công việc cho ổn định và phù hợp.

- Bạn trai nói gì trước tin đồn tình cảm tình cảm của chị và người mẫu Ngọc Tình?

- Người yêu của tôi không ghen đâu. Tôi và Ngọc Tình chỉ là anh em thân thiết. Chúng tôi quen nhau từ lâu, khi cùng làm người mẫu trong một sự kiện. Chuyện tôi đi đón anh ấy trở về từ cuộc thi Nam vương Đại sứ Hoàn cầu 2016 chỉ là cách thể hiện sự ủng hộ, chia sẻ niềm vui đoạt giải của Ngọc Tình.

Mặt khác, biết tôi làm người mẫu, bạn trai đã xác định tính chất công việc sẽ thế nào rồi. Dù không hoạt động trong lĩnh vực showbiz, anh ấy phần nào biết về những chuyện hậu trường. Mỗi khi làm việc gì, tôi đều hỏi ý kiến anh ấy. Chúng tôi thường xuyên chia sẻ về những khúc mắc, trăn trở trong cuộc sống, sự nghiệp. Quan trọng hơn, anh thấu hiểu và tin tưởng tôi. Đối với tôi, một người đàn ông quyến rũ cần tốt bụng, nhẹ nhàng và biết thông cảm với mọi người.

- Khi yêu, chị là người thế nào?

- Cũng giống như bao cô gái khác thôi. Thi thoảng, tôi có làm nũng anh. Nhưng vì công việc của hai người rất bận, thời gian cho nhau ít ỏi nên tôi cố gắng mè nheo anh ít nhất có thể. Một số người khi yêu hay ghen lồng lộn, tôi thì hoàn toàn trái ngược. Mỗi lúc nổi cơn ghen, tôi không thèm nói chuyện với người ấy luôn, kể cả có cố tìm cách hỏi chuyện. Càng tức giận, tôi càng dễ trở thành người phụ nữ câm lặng.

Nhìn vẻ ngoài mạnh mẽ, độc lập là vậy nhưng bản tính tôi khá nhút nhát trong tình yêu. Khi phải lòng một ai, tôi ít khi chủ động tìm đến mà chỉ nhìn người đó từ xa. Nhưng tôi cũng có một thói quen lạ là không thích đối phương quá vồn vã với mình. Tôi không thích đàn ông nói nhiều.

Người mẫu Khánh Ngân.

- Mẹ chị khuyên con gái ra sao về chuyện yêu đương, hôn nhân?

- Mẹ hay bảo với tôi rằng: "Đến gần tuổi 30 là con lấy chồng được rồi". Nhưng tôi chưa nghĩ đến điều đó. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ người đàn ông của mình phải có tài chính vững mạnh thì mới tính đến các bước tiếp theo. Hiện tôi vẫn muốn tập trung cho công việc nhiều hơn. Tôi muốn tiết kiệm cho bản thân một khoản tiền để có thể tái đầu tư cho cuộc sống và sự nghiệp sau này.

Đức Trí thực hiện