Khánh My: 'Tôi không dại bỏ nửa tỷ chỉ để trêu tức Ngọc Trinh'

Khánh My mời cô gái có tên và ngoại hình giống Ngọc Trinh vào vai tình địch trong MV

Vừa ra mắt, MV Be Strong của Khánh My gây xôn xao khi có nhiều tình tiết được cho là liên quan đến người mẫu Ngọc Trinh. Trong MV, vào vai người thứ ba xen giữa hạnh phúc của nhân vật chính (Khánh My) là diễn viên tên Ngọc Trinh, ngoại hình rất giống "nữ hoàng nội y" thời mới vào nghề. Cuộc tình tay ba trong MV có nhiều nét tương đồng khi cách đây hai năm, Ngọc Trinh từng ám chỉ Khánh My là người xen vào mối quan hệ của cô và bạn trai đại gia.

Nữ diễn viên mà Khánh My mời có ngoại hình giống Ngọc Trinh.

Nhiều người trong nghề và fan của Ngọc Trinh lên tiếng chỉ trích sản phẩm mới của Khánh My. Các lời bình luận xuất hiện trên mạng xã hội như "Quan trọng nhất là tâm đức, nhì là tài năng. Không có hai thứ này thì làm gì cũng không thành công được", "Làm nghệ sĩ có tên tuổi trong showbiz Việt đã khó, giữ càng khó hơn. Ra cái MV chỉ để thấy tự hạ thấp mình"...

Stylist Đỗ Long - người từng làm việc với Khánh My - cũng bất bình. "Đây là nước cờ hoàn toàn sai của cô ấy khi muốn đi hát".

Chia sẻ với VnExpress, Khánh My tỏ ra bình thản trước những chỉ trích cô mượn tên đồng nghiệp để PR cho sản phẩm mới. Cô nói: "Be Strong là MV đầu tay đánh dấu cột mốc mới trong sự nghiệp, nên tôi đã dành cả năm để học thanh nhạc và vũ đạo, bàn bạc ý tưởng với êkíp và đầu tư đến 500 triệu đồng thực hiện. Tôi không dại bỏ nhiều công sức và tiền bạc đến vậy chỉ nhằm mục đích đá xoáy, trêu tức một ai đó. Làm thế tôi chỉ bị thiệt nhiều hơn lợi".

Khánh My đưa cô gái giống Ngọc Trinh vào vai kẻ cướp người yêu mình

Khi được hỏi về sự tương đồng về ngoại hình giữa nhân vật sắm vai "tình địch" và Ngọc Trinh, Khánh My khẳng định cô không biết hai người có giống nhau không. Người đẹp kể cô và Lê Ngọc Trinh (tên của nữ diễn viên đóng MV) từng đóng chung một bộ phim. Vì đánh giá cao diễn xuất của Lê Ngọc Trinh, cô mời người bạn mới quen quay MV.

Khánh My khẳng định cô không thể ép mọi người suy nghĩ như mình. "Nhưng tôi mong mọi người hãy đánh giá trên góc độ nghệ thuật của sản phẩm cũng như sự đầu tư nghiêm túc của cả êkíp. Bản thân tôi đâu có ý mỉa mai cô gái đóng vai kẻ thứ ba, vì chưa chắc ai bi kịch hơn ai", cô bày tỏ.

Khi được hỏi về MV của Khánh My, người mẫu Ngọc Trinh chia sẻ: "Nhiều người có gửi tin nhắn cho tôi hôm qua. Tôi không có cảm xúc gì, và cũng không quan tâm. Tuy nhiên, tôi nghĩ nếu ai đó hoạt động nghệ thuật chân chính sẽ không dùng scandal để tạo sự chú ý".

