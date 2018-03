Khánh Ly: 'Tôi đã chuẩn bị mọi thứ cho việc mình qua đời'

Khánh Ly nắm tay Tuấn Ngọc hát nhạc Trịnh / Khánh Ly: 'Tôi ân hận vì giận Trịnh Công Sơn trước lúc ông mất'

Ngày 26/8, ca sĩ Khánh Ly tổ chức buổi trà đàm tại Hà Nội để giới thiệu liveshow Khánh Ly: 55 năm hát tình ca. Ca sĩ Quang Thành - trợ lý lâu năm - chia sẻ ban đầu, êkíp chưa định tổ chức chương trình trong thời gian này.

Anh kể: "Một lần, Khánh Ly nói với tôi: 'Giờ còn sống làm được gì thì làm. Chị sắp không còn sức để đi nữa rồi'. Câu nói ấy gần giống với lời của chồng Khánh Ly trước khi mất. Tôi thấy giật mình nên phải tức tốc làm như lời chị dặn".

Nữ ca sĩ bị đau thần kinh tọa suốt ba năm qua. Một chân của bà yếu hơn bên còn lại. Theo lời Khánh Ly, lần nào đứng trên sân khấu hay di chuyển, bà đều phải dồn hết sức sang phía chân khỏe để giữ thăng bằng. Trưa 26/8, bà lên cầu thang cố sức quá nên đầu gối bị đau, mãi đến chiều mới đỡ. Khánh Ly bảo giờ mỗi lần lên xuống cầu thang hay đi đâu đó, bà cũng thầm cầu nguyện có được sức khỏe để làm nốt những việc dang dở.

Khánh Ly đã chuẩn bị sẵn cho việc mình qua đời và không để các con phải bận tâm.

Ca sĩ Khánh Ly tâm sự bà đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho sự ra đi. Bà nói: "Tôi chẳng có điều gì để lại cho các con, ngoại trừ việc chúng chẳng phải lo điều gì cho mẹ hết. Khi nào tôi nhắm mắt, sẽ có người đến đưa đi thiêu. Tôi dặn các con nhập chung tro của mình với chồng, muốn mang ra sông, ra biển hay để sau vườn cũng được, khỏi phải giữ".

Khánh Ly cùng ca sĩ Quang Thành hát 'Nước mắt quê hương'

Khánh Ly kể bà có bốn con, hầu hết đã có cuộc sống riêng. Bà hiện sống với con gái út độc thân, năm nay 40 tuổi. Khánh Ly tự nhận mình là người nghe lời chồng và "sợ" con. Trong đời sống riêng, bà nuông chiều con hết mực. Mỗi khi con đưa bạn tới nhà chơi, bà ngồi tỉ mẩn cắt từng miếng chanh, miếng ớt để đưa vào bát từng người. Bà cất công đun nồi cá kho ba ngày cho thật ngon để khách của con tới mang ra mời.

Nữ ca sĩ không cần các con tặng hoa, quà trong mỗi dịp lễ Tết. Đôi lúc, chỉ cần một cuộc gọi, một lời hỏi thăm nhớ đến mẹ, Khánh Ly cũng đã thấy mãn nguyện. Bà mong các con phải tiết kiệm để lo cho cuộc sống.

"Con trai của tôi đã có gia đình, con gái cũng có những mối quan tâm riêng trong đời sống. Có những lúc, chúng không đáp ứng được nhu cầu tình cảm của mẹ, dù có thể chỉ là hỏi han, săn sóc nhưng tôi không buồn. Tại sao tôi phải buồn? Con cái không làm vậy bởi mẹ - là tôi - không chứng minh đủ để khiến cho chúng yêu. Đó là lỗi của tôi. Nếu còn buồn vì chuyện đó, tôi sẽ tự mình ôm cái khổ", bà bộc bạch.

Từ nhỏ, Khánh Ly ít được sự quan tâm của mẹ nên không muốn con cái phải chịu sự thiệt thòi tương tự. Nữ ca sĩ kể nhiều lúc bà chỉ mơ ước có được một vòng tay, một ánh mắt, nụ cười hay lời nói dịu dàng, ấm áp từ đấng sinh thành.

"Nhà nào đông anh em nên chắc chắn sẽ có đứa không vừa lòng cha mẹ, trong trường hợp này là tôi. Mẹ tôi đẹp lắm, còn tôi không được như thế. Có lẽ, tôi là sự thất bại của mẹ. Trong gia đình, tôi lại là đứa trái tính trái nết. Nếu ngày trước nghe lời cha mẹ, chắc giờ tôi đã có cuộc sống khá hơn. Nhưng mọi thứ không thay đổi được, tôi đành chấp nhận. Tôi quan niệm một đứa trẻ được sinh ra không phải do nó được lựa chọn mà là do cha mẹ. Lựa chọn đó có thể là hạnh phúc hoặc lầm lỡ. Do đó, người sinh thành có bổn phận với con cái chứ không có chuyện ngược lại", Khánh Ly cho biết.

Khánh Ly thời còn trẻ và con gái ở Mỹ.

Nữ ca sĩ luôn cố gắng để các con nhận ra bài học về tình yêu thương và sự cho đi. Bà tâm sự: "Tôi nói vói chúng rằng hãy quan sát để thấy mẹ sống được đến ngày hôm nay là nhờ sự yêu thương và giúp đỡ của mọi người. Mình phải sống sao để có được tình cảm ấy".

Bà kể có lần ra chợ, người bán thịt nhận ra Khánh Ly thì ưu tiên để bà được mua trước. Nữ ca sĩ xấu hổ khi thấy hàng người đang đứng chờ nên nói với người bán hàng cứ để những người đến trước mua rồi tới phiên mình cũng không sao.

Theo Khánh Ly, bà đã sống đủ lâu để thấy tiếc đời. Có lúc, bà ước được trở lại tuổi thơ để được sống thêm một lần nữa.Tuy vậy, tất cả chỉ là mơ ước. Những gì còn lại đối với Khánh Ly hiện tại ngoài con cái, công việc từ thiện thì chỉ còn giọng hát. Bà muốn hát cho đến lúc không thể cất giọng được nữa thì thôi.

Khánh Ly nói về lý do muốn làm đêm nhạc ở Hà Nội

Các đêm nhạc trước đây của Khánh Ly thường lấy các tác phẩm của Trịnh Công Sơn làm tâm điểm. Tuy vậy, trong chương trình lần này, nữ ca sĩ sẽ thể hiện một loạt sáng tác từ các tác giả mà bà yêu thích như Nguyễn Văn Khánh, Văn Cao, Đoàn Chuẩn, Phạm Duy, Vũ Thành An, Ngô Thụy Miên, Thanh Tùng, Dương Thụ, Phú Quang...

Chương trình gồm bốn phần. Chương đầu tiên có tên "Hà Nội xưa" - khắc họa nỗi nhớ của Khánh Ly về thủ đô với hình ảnh thanh bình, nhiều hoài niệm và gắn liền tuổi thơ. Phần hai "Trịnh Công Sơn hoài niệm" bao gồm bài hát của tác giả họ Trịnh, gắn liền Khánh Ly suốt nhiều năm qua. Phần tiếp theo là "Đời viễn xứ" với các ca khúc nói về cuộc đời lang bạt trên đất khách của bà thuở trước. Cuối cùng là "Quê hương Việt Nam - vòng tay nhân ái" với những ca khúc của các nhạc sĩ trong nước.

Khánh Ly: 55 năm hát tình ca được tổ chức tại Hà Nội vào tối 9/9, sau đó sẽ lần lượt ra mắt khán giả tại Huế, TP HCM, Đà Nẵng và Nha Trang.

