Khán giả VN phát cuồng vì Backstreet Boys

Trong suốt hai tiếng đồng hồ, các chàng trai chứng tỏ họ vẫn còn đầy sung sức và nhiệt huyết. Bước qua đỉnh cao phong độ nhưng Backstreet Boys không làm những người yêu mến họ thất vọng. Chỉ dành thời gian chớp nhoáng cho những màn thay trang phục, Nick Carter - Howie D - A.J. McLean - Brian đã cùng nhau thể hiện 20 bài hát với chất lượng đồng đều, từ đầu đến cuối. Những anh chàng đứng trong showbiz 18 năm đủ dày dặn kinh nghiệm để biết cách làm khán giả không thể ngừng một giây chú ý. Khi thì là những bản tình ca ngọt ngào, nồng nàn như She's a Dream, Bye Bye Love, I'll Never Break Your Heart, Shape of My Heart khi thì đốt cháy sân khấu với những bước nhảy cuồng nhiệt, sôi động của Everybody (Backstreet’s back), Larger Than Life, I Want It That Way, This Is Us…

Bốn chàng lãng tử xuất hiện trong những bộ đồ trẻ trung, lịch sự, hát vang "Everybody".

So với khi còn tuổi đôi mươi trẻ trung, đầy sức sống, bốn thành viên Backstreet Boys hiện tại không còn giữ được những bước nhảy tinh tế, linh hoạt, đòi hỏi kỹ thuật cao. Nhưng họ vẫn có những động tác khỏe khoắn, đôi khi hài hước như A.J. xòe hai tay chạy như vịt, Nick xoa đầu trọc của A.J., Brian trồng cây chuối, bay mình từ trên bục qua chỗ DJ xuống dưới sân khấu…

Trang phục của các giọng ca xứ sở cờ hoa cũng đầy biến hóa. Khi trang trọng với vest đen và trắng, khi bụi phủi với quần jeans rách, áo có mũ, khi lại mặc những bộ đồng phục người máy, đeo mặt nạ. Trong đêm diễn, bốn anh chàng đã thay đến 5 bộ quần áo. Trong khi rút vào hậu trường, màn hình lead lớn ở hai bên và chính giữa sân khấu phát đi những video đầy bất ngờ, thú vị khi các chàng trai hóa thân vào các vai diễn trong các bộ phim Fight Club, The Fast and The Furious, Enchanted, Ma Trận. Đây là cách độc đáo để các fan vẫn có thể thưởng thức những hình ảnh của Backstreet Boys trong lúc ban nhạc thay đồ và để ngỏ khả năng thành diễn viên điện ảnh của các thành viên.

Với This Is Us, khán giả có thể tìm được câu trả lời cho việc, tại sao Backstreet Boys có sức tồn tại mãnh liệt suốt hai thập kỷ, trong khi hàng loạt ban nhạc đình đám cùng thời đã tan rã từ lâu. Các thành viên luôn biết khi nào mình là tâm điểm, khi nào nên nép mình để người khác tỏa sáng. Không có sự tranh giành ngôi vị trong nhóm. Khi A.J. tiến lên , lúc là Nick cầm trịch, Howie và Brian cũng luôn phiên nhau bước ra vị trí chính ở từng bài hát. Đây chính là cách để các chàng trai giữ tình bạn keo sơn và tên tuổi nhóm. A.J. cá tính, Nick trẻ trung, Brian hài hước, Howie chỉn chu - bốn mảng màu gộp thành bức tranh Backstreet Boys đầy hấp dẫn.

Sự gắn bó keo sơn đã giữ Backstreet Boys duy trì trong 18 năm qua.

Thiết kế sân khấu hiện đại và đơn giản, hệ thống âm thanh nhập từ Mỹ và Singapore với dàn loa khủng đảm bảo hiệu ứng từ mặt sân tới các khán đài không thay đổi. Fomat chương trình giữ nguyên như hàng trăm tour This Is Us tại các nước trong vòng 1 năm rưỡi qua. Thời tiết tạnh ráo, mát mẻ khác hẳn những ngày mưa liên tục trước đó. Khán giả cuồng nhiệt reo hò. Tất cả như gia vị hâm nóng tinh thần ban nhạc. Brian nhảy xuống cánh phải sân khấu khiến hàng trăm người cố vươn mình qua hàng rào sắt mong chạm tay tới thần tượng. Nick chơi hẳn cú ngẫu hứng đi xuống giữa mặt sân. Đã có hai hàng rào bảo vệ, hàng chục vệ sĩ vẫn phải khó khăn đưa anh quay trở lại trong làn sóng khán giả. Đáp lại tình cảm của người hâm mộ, Backstreet Boys tỏ ra khá khéo léo khi liên tục hô vang từ “Việt Nam”, đặt tay lên ngực, gửi nụ hôn tới khán giả.

Hiếm có đêm nhạc nào, sự cuồng nhiệt được đẩy lên cao trào như vây. Hơn 15 nghìn vé đã được bán ra, tất cả những chỗ ngồi tốt ở mặt sân với giá từ 1,2 - 2 triệu đồng đếu chật kín. Hàng ghế không ăn khách lại là những chỗ giá rẻ nằm trên khán đài. Tất cả đều có ghế ngồi nhưng mọi người vẫn tìm cách tràn lên gần hàng rào bảo vệ, đứng nhảy và hát theo ban nhạc. Những người phương Tây có mặt tại Việt Nam và số khán giả bay từ Singapore, Thái Lan sang xem chương trình cũng chen chân ở chỗ hàng ghế đại biểu để gần thần tượng nhất. Nathan Lee, Ngô Thanh Vân, Kathy Uyên, Phương Thanh, Trần Bảo Sơn, Trương Ngọc Ánh, Đức Tiến, Bình Phương... đều bị cuốn vào không khí chung. Trong khi Nathan Lee, Khánh Phương luôn miệng hát theo thì Ngô Thanh Vân dùng điện thoại tranh thủ ghi lại hình ảnh bốn chàng điển trai. Hàng trăm bảo vệ đã phải làm thành hàng rào người đứng chắn trước hàng rào sắt, yêu cầu khán giả ngồi xuống theo dõi. Nhiều sao Việt chọn cách ngồi bệt xuống đất cùng khán giả chứ không chịu trở về ghế ngồi. Ngay chính vợ Howie D và bạn gái Nick ngồi trong khu vực đặc biệt, gần sát sân khấu cũng đầy phấn khích, nhún nhảy giơ tay hát theo.

Ban nhạc gây bất ngờ cho khán giả khi hóa thân thành những robot.

Những thời điểm ban nhạc diễn sung, khán giả lại ồ lên như làn sóng làm nhân viên an ninh khá vất vả. Theo hợp đồng thỏa thuận từ trước, Ban tổ chức chỉ cho phóng viên chụp hình ban nhạc biểu diễn trong hai bài hát đầu sau đó phải ra khỏi khu vực đặc biệt. Các bảo vệ liên tục soi đèn pin tìm người lén quay, chụp hình dưới sự giám sát của những người có trách nhiệm trong đoàn Backstreet Boys.

Hai tiếng đồng hồ ngắn ngủi cộng với việc phải ngồi yên một chỗ, không được đứng lên hò reo theo ban nhạc, dường như các fan của Backstreet Boys chưa thỏa mãn. Sau bài hát kết thúc Straight Through My Heart, bốn chàng lãng tử nhanh chóng vẫy tay, rút qua màn hình lead khiến khán giả ngỡ ngàng. Hầu hết đều cố nán lại, chờ xem thần tượng có trở ra chào khán giả không, khi thấy đội ngũ kỹ thuật bắt đầu tháo dỡ thiết bị mới chịu ra về. Những người đứng gần sân khấu nhất còn tranh nhau chiếc khăn tay của DJ đêm nhạc tung xuống, để xem như một kỷ vật về ban nhạc yêu thích của mình.

Trưa 25/3, đoàn Backstreet Boy gồm 23 thành viên sẽ ra Hà Nội, tham dự bữa tiệc VIP vào tối cùng ngày. 20h ngày 26/3, nhóm tiếp tục làm bùng nổ Sân Vận động Mỹ Đình với lượng khán giả gấp rưỡi tại TP HCM.

Ngọc Trần

Ảnh: Lý Võ Phú Hưng