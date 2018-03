Kelly Osbourne muốn có con với người bạn đồng tính

Kelly Osbourne vừa chia tay với bạn trai với bạn trai Luke Worrall sau hai năm gắn bó, khi biết anh này “bắt cá hai tay” với một cô gái khác. Tâm sự trên tờ Closer, ngôi sao truyền hình Mỹ tâm sự: “Tôi chán ngấy bọn đàn ông rồi”.

Ca sĩ kiêm diễn viên Kelly Osbourne. Ảnh: WEN.

Kelly Osbourne vừa trở thành gương mặt mới của nhãn hiệu thời trang Material Girl, do nữ hoàng nhạc Pop Madonna và con gái Lourdes là chủ sở hữu. Cô cũng vừa hoàn thành hai bộ phim mới sẽ ra rạp trong năm nay là So Undercover và Should’ve Been Romeo.

Kelly và người tình cũ Luke Worrall.

Gần đây có thông tin Kelly đang cặp kè với nhạc sĩ Rob Damiani nhưng cả hai vẫn chưa chính thức khẳng định chuyện này. Nữ ca sĩ kiêm diễn viên 26 tuổi cho biết từ giờ cô sẽ cẩn trọng trong các mối quan hệ tình cảm và để nó tiến triển chậm rãi hơn.

“Tôi rất vui khi có những mối quan hệ mới. Tôi gặp Rob trong một buổi biểu diễn tại Anh thời gian gần đây và rất ấn tượng với anh ấy. Tuy nhiên, tôi muốn mọi thứ diễn ra từ từ và điều đó có nghĩa là cuộc sống của tôi phải được riêng tư”, Kelly chia sẻ.

N.M.