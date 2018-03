Katie Holmes từ chối sinh thêm con

Diễn viên Katie Holmes. Ảnh: INF/ WireImage.

Nữ diễn viên 30 tuổi đã tạm gác sự nghiệp để trở thành một vị phu nhân lịch thiệp bên cạnh Tom Cruise từ năm 2006 và sinh cho anh cô công chúa Suri xinh xắn. Hiện nay, cô đóng phim kinh dị Don't Be Afraid Of The Dark ở Australia. Cô quyết định sẽ dành nhiều thời gian hơn để phấn đấu trong vai trò một diễn viên. Một nguồn tin tiết lộ: “Katie Holmes muốn có một bộ phim ghi dấu ấn trong lòng khán giả, trước khi sinh đứa con thứ hai”.

Katie và con gái Suri 3 tuổi. Ảnh: INF/Fame.

Gần đây, Katie cũng bày tỏ cô muốn cân bằng cả gia đình và sự nghiệp. Cô nói: “Tôi tin rằng mình có thể có được tất cả điều gì mình muốn. Phụ nữ nhất định sẽ thành công, nếu chúng tôi dồn tâm huyết và tìm thấy niềm vui ngay cả khi làm những việc vất vả nhất. Đó là những gì tôi đã được trải nghiệm”.

Gần đây, một số nguồn tin cho biết, Katie sẽ tham gia bộ phim điện ảnh Sex and the City 2, trong vai một nữ doanh nhân đối đầu với nhân vật Samantha Jones của Kim Cattrall. Tuy nhiên, người đại diện của cô đã phủ nhận tin này. Tom Cruise luôn thận trọng trong việc cho vợ đóng phim. Anh thường tác động nhiều vào kịch bản để nhân vật của Katie không có cảnh nóng trong phim.

Vợ chồng Tom Cruise và Katie Holmes. Ảnh: JJ.

Trong khi đang phải giải quyết những trục trặc trong gia đình vì vợ có những kế hoạch riêng, Tom Cruise lại đóng vai cố vấn hạnh phúc hôn nhân cho Victoria Beckham. Sau một bữa tối với David Beckham, anh quyết định trò chuyện với Vic và bày tỏ mối quan tâm đến tương lai của gia đình cô. Tom tâm sự với nữ ca sĩ người Anh về vấn đề tuổi tác của Beck, sự nghiệp bóng đá của anh, áp lực từ người hâm mộ và nỗi cô đơn mỗi khi David phải sống xa vợ con. Tom Cruise cũng cho rằng, sự xa cách về cả thời gian và không gian sẽ đào sâu khoảng cách giữa ông bà Beck. Sau buổi nói chuyện đó, Vic và Beck đã đi du lịch cùng nhau để hâm nóng tình cảm vợ chồng.

Mai Trần (theo Stuff)