Jennifer Aniston được gắn sao trên Đại lộ danh vọng

Lễ nhận sao của Jennifer Aniston diễn ra hôm 22/2. Mặc dù nổi tiếng từ series phim “Friends”, ngôi sao trên Đại lộ danh vọng được dành cho những đóng góp của cô trong lĩnh vực điện ảnh hơn là truyền hình. Buổi lễ có sự xuất hiện của bố cô - diễn viên John Aniston, người bạn trai Justin Theroux cùng đông đảo bạn diễn và người hâm mộ.

Jennifer Aniston hạnh phúc khi được gắn sao trên Đại lộ danh vọng của Hollywood. Ảnh: Starpulse.

Nam diễn viên của Just Go With It, Adam Sandler, có bài phát biểu hài hước trong sự kiện này. Sandler nói: "Tôi yêu cô gái này, vợ tôi cũng rất thích cô ấy. Toàn thế giới yêu quý cô. Nhưng quan trọng là gia đình, bố, mẹ, anh chị em, và anh chàng đẹp trai, được giáo dục tốt Justin Theroux yêu cô gái này".

Jennifer Aniston xúc động chia sẻ: "Đây không phải là giấc mơ, mà là giấc mơ ngông cuồng nhất trong cuộc đời tôi. Không thể tin được là nó đã thành sự thực. Tôi vô cùng hạnh phúc. Tôi biết ơn tất cả người hâm mộ đã ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua. Những người bạn, các bạn là gia đình của tôi. Tôi yêu mọi người".

Jennifer Aniston và bố, diễn viên John Aniston. Ảnh: Starpulse.

Bạn diễn của Jennifer Aniston trong "Wanderlust" là Malin Akerman và Kathryn Hahn cũng bày tỏ lòng ngưỡng mộ Aniston. Akerman gọi cô là "một trong những người đáng yêu nhất tôi từng gặp", trong khi Hahn xưng tụng Jennifer Aniston là "báu vật quốc gia”.

Cũng trong buổi lễ gắn sao trên đại lộ danh vọng, Jennifer Aniston và bạn trai Justin Theroux đã trao nhau nụ hôn thắm thiết.

Jennifer Aniston hôn bạn trai - diễn viên Justin Theroux trong lễ vinh danh. Ảnh: Metro.

Nữ diễn viên 43 tuổi được biết đến qua vai diễn Rachel Green trong serie phim sitcom nổi tiếng trong những năm 1990, “Friends”. Cô giành được giải Quả Cầu vàng và giải Emmy cho vai diễn này. Những bộ phim điện ảnh cô từng tham gia là "Then There Was You", "Rock Star", "The Object of My Affection", "Bruce Almighty", "The Good Girl", "Horrible Bosses"... Bộ phim mới nhất của cô sẽ khởi chiếu từ ngày 24/2.

Jennifer Aniston còn nổi tiếng với cuộc hôn nhân 5 năm với tài tử Brad Pitt. Bạn trai hiện tại của cô là nam diễn viên Justin Theroux.

Hoàng Anh