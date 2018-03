Huỳnh Hiểu Minh là Nhân vật giải trí của năm

Tối 19/12, lễ trao giải Những nhân vật xuất sắc của Trung Quốc 2010 được tạp chí New Weekly tổ chức tại Hàng Châu. Năm nay là lần thứ 10 giải thưởng này được trao. Huỳnh Hiểu Minh và đạo diễn Lục Xuyên, các diễn viên Lý Kiện, Hải Thanh có mặt trong đêm trao giải. Tài tử “Triệu Thị cô nhi” giành danh hiệu Nhân vật giải trí của năm, tác phẩm điện ảnh ăn khách vừa ra mắt “Let the bullets fly” đoạt ngôi Bộ phim của năm.

Trở thành Nhân vật giải trí của năm, Huỳnh Hiểu Minh (Huang Xiaoming) chứng tỏ anh là ngôi sao được công chúng Trung Quốc rất quan tâm và cũng là cái tên "nóng sốt" trên các phương tiện truyền thông. Tài tử đã đánh bại các đối thủ nặng ký như Cát Ưu (Ge You), Vương Phi (Faye Wong) và đặc biệt là Phạm Băng Băng (Fan Bing Bing). Trong đó Cát Ưu và Phạm Băng Băng đều là bạn diễn của anh trong “Triệu Thị cô nhi”, còn Thiên hậu Hong Kong Vương Phi vừa trở lại sân khấu ca nhạc sau nhiều năm vắng bóng.

Huỳnh Hiểu Minh nhận giải Nhân vật giải trí của năm. Ảnh: 163.

Trong năm qua người đẹp họ Phạm cũng chiếm lĩnh mặt báo với các scandal lớn nhỏ và cả những nấc thang mới trong sự nghiệp. Mặc dù vậy, theo đánh giá của tạp chí New Weekly, Phạm Băng Băng vẫn phần nào lép vế Huỳnh Hiểu Minh và phải xếp sau anh trong cuộc bầu chọn Nhân vật giải trí.

Sự nghiệp và danh tiếng của tài tử họ Huỳnh đang lên như diều gặp gió, những tin đồn tiêu cực không mấy ảnh hưởng đến quá trình thăng tiến của anh. Bên cạnh đó, Huỳnh Hiểu Minh cũng gặp may mắn về đường tình duyên khi đang dần công khai chuyện tình cảm với người mẫu xinh đẹp của Hong Kong Angelababy.

“Trong năm nay, đỉnh cao của tôi chính là Triệu Thị cô nhi”, Huỳnh Hiểu Minh tự tổng kết một năm làm việc của mình. Giữa tháng 12, phim mới “Let the bullets fly” (Châu Nhuận Phát, Cát Ưu, Lưu Gia Linh, Trần Khôn đóng) vừa ra mắt đã đánh bại “Triệu Thị cô nhi” tại phòng chiếu, lập kỷ lục về doanh thu. Về việc này, Huỳnh Hiểu Minh phát biểu: “Điều đó không gây áp lực đối với chúng tôi. Khi nghe nói về phim Let the bullets fly, tôi nghĩ: 'Ồ, hay đấy chứ, tôi rất muốn xem bộ phim này'”.

Huỳnh Hiểu Minh tự đánh giá, vai tướng quân Hàn Quyết trong "Triệu Thị cô nhi" là vai diễn thành công nhất của anh trong năm qua. Ảnh: QQ.

Năm 2010, Phạm Băng Băng và Huỳnh Hiểu Minh, hai ngôi sao hay dính thị phi, đóng chung phim "Triệu Thị cô nhi" mà không để xảy ra điều tiếng gì với nhau, thay vào đó nữ diễn viên lại vướng tin đồn với tài tử 64 tuổi Vương Học Kỳ. Việc này cũng khiến giới truyền thông Trung Quốc được một phen hụt hẫng.

Về kế hoạch đóng phim trong tương lai, nam diễn viên nói anh muốn thử những vai có tính cách thuần khiết: “Tôi đã đến tuổi đó rồi”. Huỳnh Hiểu Minh vẫn tránh trả lời những vấn đề riêng tư. Khi được hỏi có phải anh là người “dọn đường”, giúp đỡ bạn gái Angelababy gia nhập công ty giải trí Hua Yi Entertainment, tài tử nói ngay: “Tôi không đến đây để tham gia một cuộc họp báo xác nhận tin đồn. Tôi sẽ không trả lời câu hỏi này”.

Hòa Ca