Huyền My khóc xin lỗi khán giả khi trượt Top 5 Miss Grand

Người đẹp Miss Grand trình diễn bikini trong chung kết / Người đẹp Peru đăng quang Miss Grand International 2017

Đêm chung kết Miss Grand International 2017 khép lại với chiến thắng thuộc về đại diện Peru - Maria Jose Lora. Huyền My dừng chân ở Top 10. Sau phần trao giải, cô chụp ảnh với các thí sinh rồi vào hậu trường. Vài phút sau, người đẹp quay ra sân khấu với đôi mắt sưng húp. Trên trang cá nhân, Huyền My viết: "Xin lỗi mọi người". Trước đêm thi, vài chuyên trang sắc đẹp như Global Beauties, Sash Factor nhận định Huyền My có khả năng vào Top 5 chung cuộc.

Huyền My khóc bên người thân sau chung kết.

Khi gặp bạn bè, người thân, Huyền My khóc nức nở. Người đẹp từ chối trả lời phỏng vấn và chỉ nhoẻn cười khi mọi người đề nghị chụp ảnh.

Bố mẹ, em trai cùng bạn bè Huyền My đã từ Hà Nội đến Phú Quốc cổ vũ cô. Bố người đẹp cho biết gia đình hài lòng với kết quả con gái đạt được. "Khi thi, ai cũng muốn đoạt giải cao. Nhưng quan trọng là từ trước chung kết, gia đình đã thấy em trưởng thành hơn, có thêm những người bạn từ khắp nơi trên thế giới", ông chia sẻ.

Người bố kể vài ngày trước, Huyền My bị ốm do thời tiết thay đổi đột ngột. Cô lại phải bay từ TP HCM ra Quảng Bình rồi đến Phú Quốc. "Một ngày, Huyền My chỉ ngủ 4 - 5 giờ", ông kể. Cô mong muốn sau cuộc thi sẽ ngủ một giấc thật dài và ăn những món yêu thích.

* Huyền My khóc nghẹn bên người thân

Huyền My khóc nghẹn bên người thân sau chung kết

Hoa hậu đền Hùng Giáng My - thành viên ban giám khảo Miss Grand International 2017 - đánh giá việc Huyền My vào Top 10 là dễ hiểu bởi cô có sức trẻ và lợi thế nước chủ nhà. Theo chị, đại diện Việt Nam thể hiện tròn trịa các phần thi ở đêm chung kết, tuy nhiên không đột phá. Giáng My cho biết chị thích phần thi của đại diện Cộng hòa Czech, vì cô gái này có gương mặt cuốn hút, nói chuyện tự nhiên, dạn dĩ dù mới 19 tuổi. Chị cũng đánh giá cao hoa hậu Peru vì phong độ ổn định.

Trước đó, dù vào Top các người đẹp được bình chọn nhiều nhất qua mạng, Huyền My bị chê còn rụt rè.

Theo một thành viên trong ban tổ chức tại Việt Nam, ở sự kiện gặp gỡ tại TP HCM ngày 7/10, trong khi nhiều người đẹp thể hiện khả năng hát, nhảy múa, Huyền My còn thụ động. "Khi các thí sinh phương Tây thích thú với việc gắp thức ăn bằng đũa, cô ấy chỉ ngồi im thay vì chủ động hướng dẫn các người đẹp sử dụng đũa, tạo hình ảnh thân thiện với khán giả", người này nhận xét.

* Huyền My diễn bikini bên các người đẹp đêm chung kết

Phần thi Bikini

Trong những ngày ở Phú Quốc, sau các buổi tập dượt, Huyền My ở lại phòng khách sạn, ít ra ngoài. Ngược lại, nhiều thí sinh thường dùng bữa ở tiệc buffet của khách sạn và cởi mở với báo giới. Ông Trần Minh Tiến - trưởng ban tổ chức cuộc thi ở Việt Nam - từng nhận định so với mặt bằng chung, Huyền My có phần ngại ngùng, chưa hoạt bát. Tuy nhiên, ông khẳng định càng về cuối cuộc thi, cô dần tự tin hơn, giao lưu cởi mở hơn.

* Huyền My trình diễn váy dạ hội cùng các thí sinh

Huyền My trình diễn váy dạ hội cùng các thí sinh

Giám khảo Lý Nhã Kỳ đánh giá cao Huyền My ở gương mặt sáng, tuy vậy, nhận xét người đẹp này có hình thể chưa nổi trội so với một số thí sinh châu Á, Mỹ Latin. "Không chỉ riêng Huyền My, nhiều người đẹp Việt khi thi nhan sắc quốc tế vẫn chưa thật sự tự tin, đạt được thần thái cần có của một hoa hậu", giám khảo cho biết.

Ở đêm bán kết, Huyền My còn mắc lỗi trang điểm. Lối đánh mắt đậm kiểu "gấu trúc" khiến gương mặt cô bị tối và già hơn so với tuổi. Vào chung kết, cô chọn lối trang điểm nhạt hơn, kẻ mắt tự nhiên, phần nào giúp mặt thanh thoát hơn.

Sáng 26/10, Huyền My cùng 76 người đẹp rời Phú Quốc. Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2017 sẽ lưu lại Thái Lan nhiều tháng để hoàn thành các nghĩa vụ. Sau đó, tân hoa hậu sẽ đến khoảng 10 nước, thăm nạn nhân chiến tranh, truyền thông điệp hòa bình của cuộc thi.

Tam Kỳ