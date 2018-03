Hữu Long đoạt danh hiệu Á vương tại 'Man Of The World'

Giải vàng siêu mẫu 2012 dự thi 'Man Of The World' / Ngọc Tình, Hữu Long đóng phim mừng Festival Huế

Chung kết cuộc thi Man Of The World 2017 được tổ chức tại Philippines tối 28/7. Mustafa Galal Mohammed Elezali - đại diện của Ai Cập - vượt qua 30 thí sinh đến từ các nước để giành ngôi vị cao nhất. Đại diện của Việt Nam là người mẫu Hữu Long đoạt giải nhì, theo sau là Abou Sahyoun Wassim đến từ Palestine.

Nguyễn Hữu Long giành giải nhì trong cuộc thi. Ảnh: Missosology.

Các ứng viên phải trải qua phần thi trình diễn đồ bơi, đồ dạ hội và trang phục dân tộc để chọn ra Top 10 và Top 5. Trong phần thi ứng xử, Hữu Long nhận được câu hỏi: "How do you promote masculinity and responsibility (tạm dịch: Bạn làm thế nào để quảng bá sự nam tính và trách nhiệm)?".

Hữu Long gửi lời xin lỗi khán giả vì tiếng Anh không tốt. Anh nhờ phiên dịch viên hỗ trợ. Khi chuyển ngữ, câu hỏi của Hữu Long được phiên dịch viên truyền đạt lại là: "Quan niệm của bạn về người đàn ông mạnh mẽ và có trách nhiệm là gì?".

Cách dịch không chuẩn xác khiến câu trả lời của Hữu Long sai hướng. Anh trả lời: "Đàn ông mạnh mẽ là người biết quan tâm, chăm sóc gia đình, biết quan tâm đến xã hội. Đó là người đàn ông có trách nhiệm với gia đình, luôn quan tâm, chăm sóc và giúp đỡ người già, trẻ em... cùng những người xung quanh. Người đàn ông có trách nhiệm rất quan trọng trong xã hội của chúng ta hiện nay".

* Khoảnh khắc trao giải cho Top 3

Hữu Long giành giải nhì tại Man of the world

Ngoài giải trong cuộc thi, Hữu Long còn đoạt danh hiệu "People's Choice" (được bình chọn nhiều nhất) của chuyên trang sắc đẹp Missosology với hơn 19.000 phiếu. Đại diện của Philippines - Christopher Dulagan - đứng thứ hai với hơn 17.000 phiếu và xếp thứ ba là Troy Santana Perez đến từ Puerto Rico với hơn 15.000 phiếu.

Nguyễn Hữu Long sinh năm 1991 ở Hà Nội, cao 1,86m với số đo 100-80-97 cm. Anh từng đoạt giải "Siêu mẫu có hình thể đẹp nhất" tại Siêu mẫu Việt Nam 2011 và giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2012.

Đại diện của Ai Cập giành chiến thắng trong cuộc thi Man Of The World 2017. Ảnh: Missosology.

Đây là năm đầu tiên Man Of The World được tổ chức với thông điệp "Masculinity With Responsibility" (Sự nam tính đi kèm trách nhiệm). Cuộc thi tìm kiếm người đàn ông có vẻ đẹp hình thể nổi bật, có sức ảnh hưởng và quan tâm đến các vấn đề cộng đồng. Theo The Standard, cuộc thi nhằm cạnh tranh với hàng loạt chương trình khác cho nam giới như Manhunt International, Mr. International và Mr. World. Carlo Morris Galang - chủ tịch của cuộc thi - cho biết họ muốn kết hợp quảng bá du lịch và giáo dục trong chương trình.

