Hương Tràm chúc Tết độc giả

Từ vòng Giấu mặt của cuộc thi truyền hình được quan tâm nhất năm qua, Hương Tràm đã trở thành hiện tượng khi thể hiện bản ballad kinh điển của diva Whitney Houston - "I Will Always Love You". Cô được cả 4 huấn luyện viên lựa chọn và quyết định về đội Thu Minh.