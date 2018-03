Hugh Grant lần đầu làm cha ở tuổi 51

Hôm 1/11, Hugh Grant chia sẻ niềm hạnh phúc làm cha với người hâm mộ. Con gái của nam diễn viên 51 tuổi cất tiếng khóc chào đời từ đầu tháng 10. Tên tuổi mẹ em bé vẫn được giấu kín.

Đại diện của tài tử cho biết: "Hugh đang rất hạnh phúc. Anh ấy và mẹ đứa bé có một mối quan hệ chớp nhoáng và chuyện này nằm ngoài kế hoạch của họ. Cả hai đang trao đổi về trách nhiệm với đứa con".

Hugh Grant đang rất hạnh phúc với con gái đầu lòng chào đời hồi đầu tháng 10. Ảnh: WEN.

Hồi tháng 4, Hugh Grant bị đồn cặp kè với nữ diễn viên Trung Quốc Tinglan Hong kém mình 19 tuổi. Nhiều tờ báo phỏng đoán đây chính là mẹ của đứa bé. Cả Hugh lẫn đại diện của anh đều không khẳng định, nhưng cũng chẳng phủ nhận.

Ngôi sao Nhật ký tiểu thư Jones từng bày tỏ ước mơ được làm cha trên Vogue: "Tôi luôn muốn có một đứa bé để quan tâm chăm sóc. Tôi nhớ rằng khi đọc được tâm sự về hạnh phúc làm cha của Warren Beatty khi tuổi đời không còn trẻ, tôi đã liên hệ sang bản thân mình".

Hugh Grant là một trong những tài tử nổi tiếng nhất đến từ xứ sở sương mù. Anh được biết tới qua các bộ phim như Four Weddings and A Funeral, Bridget Jones's Diary, Notting Hill, Love Actually, Music And Lyrics...

Cuộc tình nổi tiếng nhất của Hugh Grant là với Liz Hurley. Ảnh: WEN.

Là một tài tử điển trai và giàu có nhưng đường tình duyên của Hugh luôn gặp trắc trở. Anh và siêu mẫu Elizabeth Hurley từng yêu nhau trong 13 năm, nhưng cuối cùng cặp uyên ương này vẫn không thể đến được với nhau.

Năm 1995, Hugh còn dính bê bối " tình một đêm" với gái mại dâm Divine Brown ở đại lộ Sunset, Hollywood, Mỹ. Đây bị coi là một "vết nhơ" trong sự nghiệp của anh.

Bạn gái chính thức gần đây nhất của Hugh Grant là nữ nhà văn người Ấn Độ Jemima Khan. Cả hai công khai quan hệ tình cảm từ năm 2004 nhưng tuyên bố chia tay vào năm 2007.

Nô Lân