Hồng Nhung đưa chồng con đi sự kiện

Được thành lập từ năm 2012, nhóm nhạc TBC (To Be Confirmed) gồm 5 thành viên nữ ở độ tuổi còn khá trẻ từ 15-16 tuổi. First là album đầu tay mang nhiều ý nghĩa với nhóm khi không chỉ là album đầu tay, mà còn lưu lại kỷ niệm đẹp đánh dấu con đường hoạt động chuyên nghiệp trong thời gian tới.