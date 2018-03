Học trò Ngô Thanh Vân phủ nhận đính hôn hot girl 'Em chưa 18'

Nhan sắc hot girl cao 1,5 m của phim 'Em chưa 18' / Trailer phim hot girl 17 tuổi tống tình trai hư hot nhất tuần

Tối 17/5, Will tổ chức buổi ra mắt MV Khi ta có nhau cùng diễn viên Kaity Nguyễn. Lễ ra mắt được tổ chức như một buổi tiệc đính hôn với tràn ngập hoa tươi, ảnh kỷ niệm của hai người cũng như những lẵng hoa chúc phúc từ bạn bè và người hâm mộ.

Trước đó, thiệp mời của họ cũng khiến nhiều người tò mò khi chỉ ghi đó là một "dạ tiệc riêng tư". Nhiều người bạn trong giới úp mở đây là tiệc đính hôn của đôi nghệ sĩ trẻ.

Đôi tình nhân tổ chức sự kiện như một lễ đính hôn sang trọng.

Sau khi cùng bạn gái bước lên sân khấu chào khán giả, Will chia sẻ đây chỉ là buổi tiệc chung dành cho những người bạn thân thiết. Theo Will, công ty yêu cầu bộ đôi phải giữ bí mật dự án đến phút chót.

Will giải thích Kaity Nguyễn mới 18 tuổi, anh 28 tuổi, đều còn quá trẻ để bị bó buộc về mặt tình cảm. Anh cho biết cả hai còn phải cố gắng rất nhiều trong sự nghiệp và chưa thể nghĩ đến chuyện kết hôn lúc này. Kaity Nguyễn nói cô sẽ chỉ lấy chồng sau 30 tuổi, còn Will mong muốn kết hôn ở tuổi 35.

MV Khi ta có nhau là sản phẩm thứ hai Will hợp tác cùng bạn gái. MV kể về những hờn giận, buồn vui của một đôi tình nhân đẹp. Sau khoảng thời gian dài tìm hiểu, chàng trai quyết định chuẩn bị màn cầu hôn bất ngờ. Will đã bí mật tự tay trang hoàng, chuẩn bị cho màn cầu hôn trong MV. Cả êkíp không để Kaity biết trước kịch bản nên những cảnh quay trong MV cũng chính là cảm xúc thật của cô ngoài đời. Giây phút Will bước ra, nữ diễn viên Em chưa 18 đã òa khóc nức nở vì cảm động.

Will và Kaity xem lại MV tại sự kiện.

Will và Kaity Nguyễn bén duyên từ bộ phim Em chưa 18. Kaity Nguyễn nhận xét Will là người đàn ông chu đáo, luôn chăm sóc cô từng tý một ở phim trường. Cả hai góp mặt chung trong nhiều sự kiện nhưng hạn chế nói về tình cảm dành cho nhau.

