Hoàng Yến, Ngọc Quyên đón Noel sớm ở Malaysia

Đêm "Nghệ thuật kết hợp toàn cầu" (The Global Art of Mixing) diễn ra tối 12/11 tại Trung tâm hội nghị quốc tế của Kuala Lumpur, Malaysia, được xem là chương trình nghệ thuật lớn nhất trong năm 2011 để kết lại loạt đêm nhạc H-Artistry diễn ra tại đất nước này. Chương trình có sự tham gia của hai DJ đại diện nước chủ nhà là Goldfish và Blink. Họ sẽ có màn giao lưu sôi động với 2 DJ trong nhóm Yolanda Be Cool đến từ Australia. Các ca sĩ tham gia gồm Park Jung Min (nhóm SS501 - Hàn Quốc), Landy Wen (Đài Loan) và Chris Willis (Mỹ).